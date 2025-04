Artysta wystąpi w Polsce 11.03.2025 w PreZero Arenie Gliwice a gościem specjalnym będzie Seun Kuti & Egypt80.

Trasa Blue Electric Light Tour 2025 kontynuuje to, co Billboard nazwał „Lennassansą” – okres globalnego sukcesu Kravitza, który w maju wydał swój entuzjastycznie przyjęty 12. album studyjny Blue Electric Light. Associated Press opisało album jako „wspaniały… najlepsze dzieło rockmana od lat”, a NPR nazwało go „kalejdoskopem wznoszącego się rocka, psychodelicznego funku, łagodnego soulu i innych”.

W tym roku Kravitz został również uhonorowany gwiazdą na Hollywood Walk of Fame, otrzymał nagrodę „Music Icon Award” na People’s Choice Awards 2024, nagrodę „Best Rock Award” na Video Music Awards 2024 oraz „Fashion Icon Award” od CFDA. W czerwcu Kravitz podbił Europę na trasie Blue Electric Light Tour 2024, z niezapomnianymi występami, na których prezentował utwory z nowego albumu oraz klasyki z całego okresu swojej kariery.

Nadchodzące występy w USA: Kravitz zagra serię specjalnych koncertów rezydencyjnych w Dolby Live w Park MGM w Las Vegas w dniach 18, 19, 23, 25 i 26 października 2024 roku. Kravitz zakończy rok trasą Blue Electric Light Tour 2024 w Ameryce Południowej. Bilety na wszystkie koncerty Lenny'ego Kravitza podczas Blue Electric Light Tour można znaleźć na lennykravitz.com.

LENNY KRAVITZ BLUE ELECTRIC LIGHT TOUR 2025 SHOWS

Sat, February 22 | France, Lyon | LDLC Arena

Mon, February 24 | France, Nantes | Zenith Metropole

Fri, February 28 | UK, London | Ovo Wembley Arena

Tue, March 4 | France, Amneville | Galaxie

Thu, March 6 | Switzerland, Zurich | Hallenstadion

Fri, March 7 | Germany, Munich | Olympiahalle

Sun, March 9 | Austria, Vienna | Wiener Stadthalle

Wed, March 12 | Czech Republic, Prague | O2 Arena

Tue, March 11| Poland, PreZero Arena Gliwice

Fri, March 14 | Germany, Berlin | Uber Arena

Sun, March 16 | Germany, Dusseldorf | PSD Dome

Mon, March 17 | Germany, Mannheim | SAP Arena

Thu, March 20 | Germany, Hanover | ZAG Arena

Sat, March 22 | Denmark, Copenhagen | Royal Arena

Mon, March 24 | The Netherlands, Amsterdam | Ziggo Dome

Wed, March 26 | Belgium, Antwerp | Sportpaleis

Sat, March 29 | France, Paris | La Defense Arena

Mon, March 31 | Italy, Bologna | Unipol Arena

Tue, April 1 | Italy, Milan | Mediolanum Forum

Thu, April 3 | France, Marseille | Le Dome

Fri, April 4 | France, Nice, Palais Nikaia

Sun, April 6 | Spain, Madrid | Wizink Arena

Tue, April 8 | Portugal, Lisbon | Altice Arena

Thu, April 10 | Spain, La Coruna | O Gozo

Sat, April 12 | Spain, Pamplona | Navarra Arena

Mon, April 14 | France, Bordeaux | Arkea Arena

fot. Lenny Kravitz w Polsce/mat. prasowe

O Lennym Kravitzu

Uważany za jednego z najwybitniejszych muzyków rockowych naszych czasów, Lenny Kravitz przez ponad trzy dekady kariery muzycznej przekraczał granice gatunków. Inspirowany soulem, rockiem i funkiem lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, jako autor tekstów, producent i multiinstrumentalista zdobył cztery nagrody GRAMMY®.

W 2023 roku Kravitz zaprezentował utwór „Road To Freedom”, który napisał, wykonał i wyprodukował specjalnie dla głośnego filmu Netflixa „Rustin”. Utwór ten, który można posłuchać TUTAJ, towarzyszy napisom końcowym filmu. Wraz z premierą piosenki Kravitz otrzymał nominację do Złotego Globu w kategorii „Najlepsza piosenka oryginalna – film”, nominację do Critics Choice Award za „Najlepszą piosenkę” oraz nominację do nagrody Guild of Music Supervisors w kategorii „Najlepsza piosenka napisana i/lub nagrana do filmu” za poruszający hymn.

Oprócz dwunastu albumów, które sprzedały się w nakładzie 40 milionów egzemplarzy na całym świecie, jego firma kreatywna Kravitz Design Inc. ma w portfolio imponujące projekty, w tym hotele, kondominia, rezydencje prywatne oraz współpracę z legendarnymi markami, takimi jak: Rolex, Leica i Dom Perignon. W 2022 roku Kravitz uruchomił własną markę ultra-premium spirytualiów, Nocheluna Sotol, destylat z Chihuahua w Meksyku, pochodzący z rośliny sotol.

Kravitz jest także autorem Flash, książki, która prezentuje unikalną fotografię rockową, oraz wydanej niedawno autobiografii „Let Love Rule”, która znalazła się na liście bestsellerów New York Times. Obecnie Lenny pełni rolę ambasadora i światowej twarzy YSL Beauty (linia Y) oraz ambasadora luksusowej marki zegarków Jaeger-LeCoultre. Wielowymiarowy artysta wystąpił również w filmie, wcielając się w postać Cinnę w kinowych hitach „Igrzyska śmierci” oraz „Igrzyska śmierci:

W pierścieniu ognia”, a także w docenionych produkcjach takich jak: „Precious” i „Kamerdyner”.

fot. Lenny Kravitz zagra w Polsce/Mia Ross

SEUN KUTI

Seun Kuti to nigeryjski muzyk, wokalista i autor tekstów, znany z porywających występów oraz muzyki o głębokim przesłaniu społecznym. Jest najmłodszym synem pioniera afrobeat – Feli Kutiego.

Seun poświęcił większość swojego życia, aby zachować i rozwijać polityczne oraz muzyczne dziedzictwo swojego ojca jako lider zespołu Egypt 80, który wcześniej prowadził Fela. Jako rozwijający się saksofonista i perkusista, Seun dołączył do zespołu w oficjalnym składzie zanim skończył 12 lat.

W 1997 roku, po śmierci ojca, zgodnie z jego życzeniem, Seun objął rolę lidera Egypt 80 i od tamtej pory prowadzi zespół. Seun zaangażował się w ostatnich latach w wiele kampanii, takich jak #OccupyNigeria i #EndSARS – ruch społeczny przeciwko brutalności policji w Nigerii. Co więcej, wskrzesił ruch polityczny „Movement of the People” (M.O.P.), założony przez jego ojca w 1979 roku, który został stłumiony przez wojskowy rząd niedługo po nieudanej kampanii prezydenckiej Feli.

Album „Heavier Yet (Lays The Crownless Head)”, długo wyczekiwane nowe wydawnictwo Seuna Kutiego i Egypt 80, miał swoją globalną premierę 4 października za pośrednictwem niezależnej wytwórni Record Kicks z Mediolanu. Album, wydany sześć lat po nominowanym do Grammy „Black Times”, stanowi kluczowy moment w bogatej karierze Seuna Kutiego, ukazując jego rozwój jako artysty i aktywisty.

Wyprodukowany przez legendarnego muzyka Lenny'ego Kravitza i oryginalnego inżyniera dźwięku Feli Kutiego, Sodiego Marciszewera (producent artystyczny), z gościnnym udziałem Damiana Marleya i Sampa The Great, „Heavier Yet (Lays The Crownless Head)” obiecuje niezrównane doznania muzyczne. Dzięki połączeniu doświadczenia Kravitza i Sodiego z nieporównywalnym talentem Seuna Kutiego, album ma szansę zdefiniować na nowo granice współczesnej muzyki, pozostając jednocześnie wiernym korzeniom afrobeat.

Trzy pierwsze utwory z albumu to: „DEY” z udziałem Damiana Marleya (zgłoszony do nagrody Grammy w kategorii „Best African Music Performance”), „T.O.P.” oraz „Stand Well Well”.

W trakcie swojej kariery Seun Kuti wydał z zespołem Egypt 80 cztery albumy: „Many Things” (2008), „From Africa with Fury: Rise for Knitting Factory Records” (2011), współprodukowany przez Briana Eno i Johna Reynoldsa, „A Long Way Beginning” (2014) oraz nominowany do Grammy „Black Times” (2018), z udzałem Carlosa Santany. Zespół wydał także liczne EP-ki. Seun koncertował przed entuzjastycznie przyjmowaną publicznością na całym świecie i współpracował z wieloma wybitnymi artystami.

W 2022 roku połączył siły z liderem zespołu Roots, Black Thoughtem, przy EP-ce „African Dreams”. W 2023 roku współpracował przy albumie Janelle Monae „The Age of Pleasure” (nominowanym do Grammy w kategorii „Album Roku”) przy singlach „Float” i „Knows Better”, wystąpił w utworze „Nat Turner” na albumie „Liberation 2” Taliba Kweliego i MadLiba z udziałem Casspera Nyovesta oraz wydał nową wersję singla „Bad Man Lighter” z Black Thoughtem i Vicem Mensą.

