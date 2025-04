Lemonade Beyoncé - szósty album studyjny amerykańskiej wokalistki - stał się prawdziwym hitem! Wszystkie numery z krążka trafiły do pierwszej setki najwyżej notowanych przebojów w USA.

Reklama

O czym śpiewa piosenkarka na swojej nowej płycie? Z jakimi artystami wykonuje utwory? Przeczytaj najważniejsze fakty o Lemonade!

Kilka słów o Lemonade Beyoncé

23 kwietnia 2016 roku nakładem wytwórni muzycznej Parkwood Entertainment ukazał się szósty album studyjny Beyoncé. Jest to drugi krążek wizualny artystki (po Beyoncé z 2013 roku), ponieważ do każdego z nagrań został nagrany teledysk.

Wokalistka wykonuje utwory z takimi gwiazdami jak Ezra Koenig z zespołu Vampire Weekend, Kendrick Lamar, James Blake, The Weeknd, Jack White oraz Father John Misty.

Na płycie można usłyszeć sample z wielu znanych przebojów, m.in. motyw z piosenki Yeah Yeah Yeahs "Maps" w utworze "Hold Up" czy "When The Levee Breaks" Led Zeppelin w utworze "Don't Hurt Yourself".

Teksty najnowszych piosenek Beyoncé wzbudziły spore emocje fanów. "Patrząc na mój zegarek, on powinien był wrócić do domu. Żałuję dnia, kiedy założyłam tę obrączkę" - śpiewa artystka w "Queen B". Czy wokalistka faktycznie poświęciła krążek zdradom swojego męża Jaya Z?

Lemonade, czyli prawdziwy hit

Według Agencji Reutera krążek był odsłuchiwany online 115 mln razy, a piosenki z niego pobrano ponad 900 tys. razy. Od premiery sprzedało się 485 tys. egzemplarzy albumu. Reasumując, zostało sprzedanych już 635 tys. płyt. To naprawdę imponujący wynik!

Co najważniejsze Beyoncé jest pierwszą kobietą, której więcej niż 12 utworów znalazło się w pierwszej setce najwyżej notowanych hitów w USA. Przebojem, który zrobił prawdziwą furorę, jest "Formation". W pierwszej dwudziestce znalazły się również takie utwory jak "Sorry", "Hold Up" i "6 Inch".

Reklama

Zobacz również:

4-letnia córka Beyoncé w pełnym makijażu Body Ivy Park projektu Beyoncé Knowles Dziwne imiona dzieci celebrytów