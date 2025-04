12-krotna laureatka nagrody Grammy i Oscara – Lady Gaga 30 września zachwyciła miliony fanów godzinnym, transmitowanym na cały świat, występem będącym celebracją wydania jej nowego, nagranego w duecie z Tonym Bennettem, albumu Love For Sale.

Fani w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Europie, zarówno w Internecie, jak i we flagowych centrach handlowych globalnej sieci Westfield (w tym niemal tysiąc fanów w Westfield Arkadia), mogli posłuchać przedpremierowo albumu jazzowego jeszcze przed jego oficjalną premierą, która przypada na 1 października.

Ubrana w zjawiskową, wyszywaną koralikami i piórami suknię, zaprojektowaną przez jej siostrę – Natali Germanottę, Lady Gaga rozpoczęła występ od „Luck Be a Lady”. Utwór ten stanowi uosobienie stylu i elegancji kojarzonej ze światem jazzu. Ikona sceny muzycznej, w blasku światła żyrandoli, wykonała ponadto, wraz z pięcioosobowym zespołem jazzowym, kilka utworów z albumu Love for Sale, w tym „Night and Day”, „Let’s Do It” i „Fly Me to the Moon”. Gwiazda zachwyciła także nową aranżacją swoich największych hitów – „Poker Face” i „Born this Way”.

Po przerwie Lady Gaga wyszła na scenę w drugiej kreacji stworzonej przez jej siostrę – w klasycznej czarnej aksamitnej sukni, emanującej blaskiem Hollywood. Zakończyła występ genialną, pełną energii interpretacją standardu jazzowego „New York, New York”. Fani artystki tańczyli i śpiewali wraz z nią w strefach dla fanów stworzonych w największych miastach na całym świecie, w tym w Londynie, Los Angeles, Paryżu, Barcelonie, Sztokholmie, Wiedniu, Amsterdamie, Pradze i Warszawie.

Strefa dla fanów w Westfield Arkadia została zorganizowana w Cinema City – gości zaproszono do kilku sal kinowych. Wystrój lobby był zaaranżowany w klimacie jazzowym inspirowanym nowym albumem. Zanim rozpoczął się występ Lady Gagi, uczestnicy wysłuchali 30 minutowego setu duetu polskich DJ-ów Catz ‘n Dogz. Wydarzenie poprowadził Olivier Janiak.

Każdy, kto przyszedł wczoraj do strefy fanów otrzymał najnowszą płytę artystki Love for Sale. Ci, którzy nie mogli dołączyć do wydarzenia w Westfield Arkadia, mieli okazję obejrzeć występ online. Funkcja „Watch Together” pozwoliła miłośnikom Gagi stworzyć wirtualne pokoje, w których wspólnie ze znajomymi mogli oglądać i cieszyć się występem artystki. Istniała również możliwość rozmowy z innymi fanami za pośrednictwem czatu na żywo.

Ci, którym nie udało się dołączyć do występu 30 września, mogą obejrzeć go na stronie: https://www.youtube.com/c/WestfieldLive. Link jest aktywny do 14 listopada.

Połączenie się ponownie z moimi fanami po tak długim czasie, kiedy nie mogłam dla nich śpiewać, jest dla mnie bardzo ważne i ogromnie doceniam Westfield za wsparcie tych doświadczeń, jakie daje muzyka jazzowa. Wierzę, że jazz to najwspanialsza muzyka jaka istnieje w Ameryce. To, abyśmy mogli być tego świadkiem, doświadczać jazzu razem i spotkać się aby go oglądać, aby go śpiewać, słuchać i kibicować mu, było wszystkim na co liczyłam i czekałam. Więc mam nadzieję, że był to wieczór radości i chcę wyrazić moją ogromną wdzięczność wszystkim fanom, którzy byli tu dzisiejszego wieczoru - Lady Gaga.

Grzegorz Grajkowski, Director of Operations Unibail-Rodamco-Westfield w Polsce:

Westfield Arkadia, zgodnie ze strategią sieci, stara się łączyć lokalną społeczność i dzielić się z nią wyjątkowymi wydarzeniami – czy to w realnej rzeczywistości czy też w tej wirtualnej. Tym razem był to wyjątkowy występ Lady Gagi, która zawsze dostarcza swoim fanom to, co najlepsze. Jesteśmy przekonani, że to dopiero początek i klienci Westfield będą mogli skorzystać z tego typu wydarzeń w przyszłości. Choć po wczorajszym występie poprzeczka została zawieszona naprawdę wysoko.

Live.Westfield.com to platforma, za pośrednictwem której globalne marki i artyści mogą dostarczać treści i nowe doświadczenia sieci lojalnych klientów Westfield.

Platforma, ze swoim pełnym interaktywnych funkcji i grywalizacji 360 experience, zapewnia wyłączny dostęp do nowości muzycznych, akcji charytatywnych, wirtualnych spotkań hybrydowych, wspólnego oglądania wydarzeń na żywo i nie tylko. Więcej informacji dotyczących wydarzeń w centrach handlowych Westfield znajduje się na www.urw.com