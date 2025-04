Agnieszka Zakrzewska, Niebo nad Amsterdamem

Zakochana w Amsterdamie Agnieszka powraca – 15 lat starsza i dojrzalsza, ale nadal urocza i zniewalająca… „Niebo nad Amsterdamem” to trzecia część niezwykle ciepło przyjętej sagi o losach Polki na emigracji. Po bardzo udanym debiucie „Do jutra w Amsterdamie” Agnieszka Zakrzewska dopingowana przez czytelniczki stworzyła kolejne części opowieści o zakochanej w Amsterdamie bohaterce. Historia Agnieszki, inspirowana własnymi przeżyciami autorki na obczyźnie, urzeka autentycznością i subtelnym stylem. Co tym razem czeka bohaterkę?

fot. materiały prasowe

Żaneta Auler, 7 dni w siódmym niebie

Wielkie, tętniące życiem miasta, unoszący się w powietrzu zapach sukcesu, luksusowe domy, miejsca i ludzie znani z filmów, seriali czy teledysków muzycznych – dla wielu tym właśnie jest amerykański sen. Każdy kto zetknął się z etosem Stanów Zjednoczonych, na pewno choć raz zamarzył, aby tam mieszkać. Jednak nie każdy decyduje się na ten krok… - Żaneta Auler siedem lat temu postanowiła wywrócić własne życie i swoich dzieci do góry nogami i przenieść się do odległego o 12 godzin lotu Los Angeles. Do dziś nie żałuje swojej decyzji. Ale czy Stany Zjednoczone to naprawdę wymarzone miejsce do życia?

fot. materiały prasowe

Artur Owczarski, Droga 66. Droga matka

Dla wielu Stany Zjednoczone to synonim wolności – nie tylko tej mentalnej, ale też kwintesencja marzenia o podróży w nieznane. Amerykański krajobraz (poza drapaczami chmur) kojarzy się z bezkresnymi przestrzeniami, dzikimi preriami ciągnącymi się po horyzont czy zachwycającymi formacjami skalnymi wyrastającymi pośród pustkowia. Artur Owczarski postanowił zobaczyć to wszystko na własne oczy, poczuć smak przygody na własnej skórze i zmierzyć się z amerykańską legendą. Z tego pragnienia narodził się pomysł wyprawy wzdłuż Stanów – Drogą 66 ciągnącą się od Chicago po Santa Monica w Kalifornii. W książce opisuje swoją podróż tworząc swego rodzaju subiektywny przewodnik po tej najsłynniejszej z amerykańskich dróg.

fot. materiały prasowe

Beata Pawlikowska, Wojownik słońca

„Wojownik słońca” to absolutnie wyjątkowa historia o poszukiwaniu sił do zmian w trudnych momentach życia. Do zmian, których pragniemy, bo są nadzieją na lepsze jutro, ale niejednokrotnie ze strachu przed nieznanym nie potrafimy odnaleźć ku nim właściwej drogi. Beata Pawlikowska prowadzi nas przez swój świat mieszczący się na granicy magii lub snu. Tworząc „Wojownika Słońca” oddała w nasze ręce poradnik o tym jak wyswobodzić się z zaklętego kręgu tego, co nas nęka - być może przemocy, uzależnienia czy współuzależnienia. Ubrała wszystko w bajkowe, miękkie szaty, spowiła magią, aby łatwiej zobrazować lęk, ból i niepewność. To wewnętrzny świat bohaterki, w którym spotyka na swej drodze fantastyczne istoty pomagające jej zrozumieć siebie.

fot. materiały prasowe

Anna Binkowska, Mogłam sobie pozwolić. Historia Anny Milewskiej

Anna Milewska, aktorka, poetka, wdowa po himalaiście Andrzeju Zawadzie, kustoszka pamięci rodzinnej. Do otaczającej rzeczywistości odnosi się z dystansem i ogromnym spokojem. Nie ocenia sukcesów, przeciwności losu, nieuchronności przemijania… Mogła sobie pozwolić na te opowieści. Ma na swoim koncie setki ról teatralnych i filmowych. Większość widzów zna ją z roli Julii w serialu Złotopolscy. Jednak nie scena ani plan filmowy były sensem jej życia. To była miłość...