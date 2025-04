W temacie edukacji ekologicznej z pomocą przychodzi program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, skierowany do przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych. To projekt poświęcony popularyzacji wiedzy na temat ochrony przyrody oraz życia w zgodzie z naturą, w którym do tej pory wzięło udział już ponad 6,5 miliona dzieci. Do nowej edycji programu realizowanej w roku szkolnym 2021/2022 można zgłaszać się do 26 listopada 2021.

Nawyk szacunku do przyrody i jej zasobów powinien być dla każdego – zarówno dorosłego, jak i dziecka – czymś zupełnie naturalnym. Natura to przecież nasz dom, który zachwyca, koi zmysły i uspokaja. Mimo to jednak nieustanny rozwój cywilizacji sprawia, że środowisko, w tym powietrze, którym oddychamy, woda, którą pijemy, oraz gleba, w której rosną rośliny, stają się coraz bardziej zanieczyszczone.

fot. materiały prasowe

Zagrożonych wyginięciem jest wiele gatunków roślin i zwierząt, wyczerpują się zasoby naturalne, a Ziemię coraz częściej nawiedzają niepokojące zjawiska pogodowe. Wyzwaniem jest również wciąż niedostateczna wiedza ekologiczna, która powinna być przekazywana już najmłodszym – bo to od nich zależy, czy kolejne pokolenia będą zmotywowane w kwestiach ochrony przyrody i świadome wyzwań klimatycznych, jakie przed nami stoją.

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” – w trosce o lepsze jutro naszej planety

Specjalnie z myślą o najmłodszych i budowaniu wśród nich świadomości ekologicznej już od 14 lat jest realizowany ogólnopolski, bezpłatny program edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. To projekt skierowany do przedszkoli i uczniów klas I-III szkół podstawowych, który ma na celu naukę podstawowych zasad ochrony środowiska, szacunku do roślin i zwierząt, recyklingu, właściwego odżywiania, gospodarowania pieniędzmi oraz aktywnego spędzania czasu w zgodzie z naturą. Dzięki programowi nauczyciele i dzieci otrzymują dostęp do materiałów edukacyjnych – scenariuszy zajęć wraz z pomocami dydaktycznymi i kartami pracy, bajek i filmów animowanych, audiobooków, piosenek oraz gier, które pomagają dzieciom zdobyć wiedzę ekologiczną w sposób ciekawy i praktyczny. Wszystkie materiały przygotowywane są przez zespół ekspertów – metodyka, psychologa, specjalistę ds. ekologii oraz dietetyka.

Wyniki ankiety podsumowującej poprzednią, XIII (2020/2021) edycję programu potwierdzają, że spełnia on potrzeby nauczycieli oraz dzieci. Aż 99% nauczycieli biorących udział w XIII edycji poleciłoby udział w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury” innym nauczycielom. Podobnie oceniana jest tematyka programu – 99% nauczycieli biorących udział w ostatniej edycji „Kubusiowych Przyjaciół Natury” oceniło, że tematy zawarte w materiałach edukacyjnych są atrakcyjne dla dzieci.

Praktyczna i efektywna nauka

Każda placówka, która bierze udział w programie, otrzymuje bezpłatny dostęp do pakietu merytorycznych materiałów edukacyjnych. Dla przedszkoli i szkół, które zapiszą się do aktualnej edycji, będą one wkrótce dostępne do pobrania ze strony internetowej www.przyjacielenatury.pl. Pomoce dydaktyczne zostały skonstruowane tak, aby rozwijały u dziecka kreatywność, samodzielne myślenie oraz przyswajanie wiedzy poprzez zabawę.

fot. materiały prasowe

Obowiązkiem uczestników jest realizacja 3 wybranych spośród zamieszczonych w materiałach scenariuszy, a przedszkola i szkoły mają na to czas do końca czerwca 2022 roku. Podobnie jak w poprzedniej edycji tegoroczny program został dostosowany również do potrzeb nauki zdalnej. Po przeprowadzeniu zajęć placówka będzie miała prawo do posługiwania się specjalnym Certyfikatem „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, który będzie można pobrać po wypełnieniu internetowej ankiety podsumowującej.

Ankieta zostanie udostępniona na stronie internetowej programu od stycznia 2022 roku. Rozpoczynająca się właśnie edycja programu realizowana jest w roku szkolnym 2021/2022 i potrwa do 30 czerwca 2022 roku, a zgłoszenia do niej przyjmowane są do 26 listopada 2021 roku. Wszystkie informacje o programie oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej www.przyjacielenatury.pl. Partnerami XIV edycji programu są INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań oraz Czepczyński Family Foundation.