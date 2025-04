Ćwierćfinał "The Voice of Poland" za nami. Jak zwykle nie zabrakło emocji, zachwycających wykonów i zaskakujących zwrotów akcji. Kto wywalczył sobie skok do półfinałowego odcinka? Oto 8 półfinalistów 7 edycji "The Voice of Poland"!

Jako pierwsza do bitwy o miejsce w półfinale stanęła drużyna Natalii Kukulskiej. Brawurowe wykonanie piosenki "Sex on fire" przez Anię Karwan podbiło serca widzów i to ona jako pierwsza uczestniczka tej edycji trafiła do półfinału. Jej występ wzbudził również uznanie Marysi Sadowskiej:

Zrobiłaś to po swojemu, zrobiłaś to świetnie (...) to chyba występ, który najbardziej mi się podobał od blindów.

Damian Rybicki, który swoim niepowtarzalnym głosem i magicznym wykonaniem "It's Oh so quiet" Bjork (org. BettyHutton), tym razem dzięki głosowi opiekunki drużyny Natalii Kukulskiej, został drugim półfinalistą tej edycji.

W drużynie Marii Sadowskiej jako pierwsza zaśpiewała 19-letnia studentka Kasia Góras. Olbrzymia wrażliwość i talent wokalny, które zaprezentowała w "A to co mam" Kasi Kowalskiej głosami widzów zapewniły jej awans do półfinału. Natalia Kukulska w wyjątkowych słowach skomentowała jej występ:

Masz olbrzymią wrażliwość, masz piękno w sobie (...) ten występ pomoże przejść do historii tego programu.

Świetnie poradził sobie również Mateusz Guzowski, który na scenie zaśpiewał (i zatańczył!) "Let me love you" Justina Biebera. Występu serdecznie pogratulował mu Andrzej Piaseczny, a Maria Sadowska zdecydowała, że to właśnie on zajmie kolejne miejsce w półfinale tej edycji.

W drużynie Tomsona i Barona, hipnotyzującym głosem i brawurowym wykonaniem "The greatest love of all" Withney Huston, Weronika Curyło zaskarbiła sobie uznanie widzów i pewny awans do kolejnego odcinka programu. To po jej wykonie na scenę trafiła pierwsza w tej edycji maskotka ;)

Kolejne miejsce w półfinałowym odcinku również powędrowało do kobiet. Marcelina Mróz, dziewczyna o anielskim głosie i mocnym brzmieniu, zachwyciła Kukulską, a Tomsonowi i Baronowi nie pozostawiła wątpliwości, do kogo należy kolejne miejsce w półfinale.

Szczęśliwe 7 miejsce w półfinałowym odcinku powędrowało do Mateusza Grędzińskiego, który zaśpiewał "Cake by the ocean". Zarażającemu uśmiechem wokaliście w awansie nie przeszkodziła nawet awaria sprzętu nagłaśniającego. Zawiódł mikrofon i przez pierwszą część wykonu nie słychać było jego głosu! Na szczęście później pokazał, co potrafi, i głosami widzów trafił do następnego odcinka programu.

Ostatnim półfinalistą programu, co dla niektórych było dużym zaskoczeniem, został pochodzący z New Jersey Sami Harb z piosenką Toni Braxton "Un-Break my hart", którą zadedykował swojej mamie.

Co sądzicie o tym wyborze? Czy wśród półfinałowej ósemki znajdują się wasi faworyci? Czekamy na wasze opinie w komentarzach!