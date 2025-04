Filmowe adaptacje książek od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Nic więc dziwnego, iż twórcy chętnie sięgają po sprawdzone tytuły – wychodząc najwyraźniej z założenia, iż nazwisko pisarza, popularność powieści oraz wzmożona reklama (wszak film jest doskonałą okazją, by przypomnieć również o książce!) przyczynią się do zwiększenia ilości widzów w kinach.

Wystarczy wymienić takie tytuły jak „Pachnidło” Patricka Süskinda (reż. Tom Tykwer), „Władcę Pierścieni” J.R.R. Tolkiena (reż. Peter Jackson), czy wyświetlany już w naszych kinach „Zmierzch” Stephenie Meyer (reż. Catherine Hardwicke). Jakie tytuły filmowe, będące dziś tuż przed premierą lub wciąż w fazie produkcji, już teraz wydają się gwarantować sukces kasowy?

Zanim powstała kinowa wersja, Sophie Kinsella napisała serię powieści o Rebece Bloomwood – świetnej nowojorskiej specjalistce od robienia zakupów. Przeszło 15 milionów czytelników (a raczej, czytelniczek!) w 15 krajach zwróciło uwagę producenta Jerry’ego Bruckheimera. Za kamerą stanął P.J. Hogan (reżyser znany z takich filmów jak „Wesele Muriel” i „Mój chłopak się żeni”), który o głównej bohaterce powiedział: „Sam się z nią identyfikuję. Zakupoholik to ktoś, kto uwierzył w coś, co można nazwać „przecenową terapią”. Czujesz się fatalnie? Idź do sklepu, zaraz ci się polepszy. Problem w tym, że Rebecca nie potrafi tego typu wątpliwego leczenia przerwać.”

Tak więc już 13 lutego na ekrany kinowe wejdzie film o Amerykance (w tej roli Isla Fisher), która nie potrafi się oprzeć urokowi… kart kredytowych!

„Harry Potter i Książę Półkrwi" (“Harry Potter and the Half-Blood Prince”)Kamień filozoficzny, Komnata Tajemnic, więzień Azkabanu, czara ognia, Zakon Feniksa i… oczekiwane, nie tylko przez młodszą część widowni, spotkanie z Księciem Półkrwi. 24 lipca planowana jest premiera kolejnej części przygód małego czarodzieja. Emma Watson i Daniel Radcliffe już po raz szósty przeniosą nas w świat okrutnego Lorda Voldemorta, tajemniczych wypraw, ciągłej walki dobra ze złem oraz nadprzyrodzonych mocy.

Angielska pisarka, Joanne K. Rowling, autorka książek o przygodach Harry’ego Pottera i jego przyjaciół, po sukcesie serii powieści (i kolejnych filmowych adaptacji) jest dziś jedną z najbogatszych mieszkanek Wielkiej Brytanii. W planach zaś ma napisanie historii Hogwartu, czyli Wielkiej Encyklopedii Harry’ego Pottera.

„Weronika postanawia umrzeć” (“Veronika Decides To Die”)„Umiera się na wiele sposobów: z miłości, z tęsknoty, z rozpaczy, ze zmęczenia, z nudów, ze strachu... Umiera się nie dlatego by przestać żyć, lecz po to by żyć inaczej. Kiedy świat zacieśnia się do rozmiaru pułapki, wówczas śmierć zdaje się być jedynym ratunkiem, ostatnią kartą, na którą stawia się własne życie. Weronika postanawia umrzeć bez wyraźnego powodu, bez żalu i bez patosu.” (z opisu książki)

Światowa premiera filmu już w marcu, jednak nam przyjdzie poczekać aż do 9 października. Początkowo rolę Weroniki miała zagrać Kate Bosworth, jednak ostatecznie rola przypadła w udziale Sarze Michelle Gellar - według autora pierwowzoru literackiego, Paulo Coelho, właśnie taka była Weronika w jego wyobraźni…

"Mikołajek” (“Le Petit Nicolas”) O tym filmie wciąż niewiele wiadomo, poza tym, że premiera została zapowiedziana na wrzesień. Pewne jest jednak, iż doczekaliśmy się przeniesienia losów Mikołajka i jego kumpli na duży ekran – 50 lat po stworzeniu przez znany duet (René Gościnny’ego i Jean-Jacquesa Sempé’ego) serii popularnych na całym świecie książeczek o kilkuletnim chłopcu. Na reżysera filmu wybrano Laurenta Tirarda, znanego m.in. z filmu „Zakochany Moliere”. W rolę małego chłopca wcielił się 9-letni Maxime Godard.

„Dewey”

Niedawno jednak pojawiła się informacja o filmowej adaptacji powieści. W roli głównej ma wystąpić Meryl Streep, scenariusz zaś napisze Pamela Gray. Kiedy tylko do prasy przeciekła wiadomość o podpisaniu umowy między producentami a słynną aktorką, zaraz pojawiło się sprostowanie - podobno wciąż rozmowy są w toku, kontraktów jeszcze nie ma.

Stąd też… chyba nie mamy co liczyć, że premiera opowieści o kotku, który zdobył serca tak wielu ludzi, będzie jeszcze w 2009 roku?

