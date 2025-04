2 z 5

Szaleństwo zmysłów, Maya Banks

Dwudziestoczteroletnia Mia Crestwell od czasów nastoletnich kocha się w przystojnym Gabie Hamiltonie, przyjacielu swojego starszego brata Jace’a. Gabe, Jace i Ash przyjaźnią się z sobą od lat i wspólnie prowadzą firmę hotelarską, osiągając wielkie sukcesy finansowe. Gabe także od dawna ma oko na Mię. Dziewczyna bardzo mu się podoba, ale romans z nią zagroziłby przyjaźni z jej bratem, a także wspólnym interesom. W końcu jednak Gabe proponuje Mii układ: ona miałaby pracować dla niego jako osobista asystentka i być na jego usługi, także seksualne, a on dbałby o nią i zaspokajał wszelkie jej potrzeby. Mia się zgadza i podejmuje u niego pracę, nie zdradzając bratu, co tak naprawdę łączy ją z Gabe’em.

Gabe tymczasem wprowadza ją w świat swoich upodobań erotycznych. Lubi dominację, seks z elementami sado-maso, i Mii zaczyna się to podobać. Angażuje się w ten związek, świadoma, że może potem cierpieć, bo jest dla Gabe’a tylko zabawką. Gabe jednak, ujęty jej urokiem, zaczyna się w niej zakochiwać i to go przeraża, ponieważ ma uraz do kobiet po nieudanym małżeństwie. Aby przekonać samego siebie, że nie zależy mu na Mii aranżuje seks z udziałem innych mężczyzn. Okazuje się jednak, że dla obojga jest to zbyt ciężka próba – Gabe przekonuje się, że kocha Mię i nie może znieść, aby dotykał jej jakikolwiek inny mężczyzna, a ona przeżywa szok. Gdy Jace dowiaduje się o związku siostry z Gabe’e, ten musi zdecydować, czy chce walczyć o Mię. Dochodzi do wniosku, że nie może bez niej żyć, przekonuje Jace’a, że zasługuje na Mię, i oświadcza się dziewczynie, a ona zgadza się wyjść za niego za mąż.