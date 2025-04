"Pisarka", czterdziesta powieść w dorobku Katarzyny Michalak, już teraz została uznana za najbardziej emocjonującą i wzruszającą opowieść o życiu.

Fizyczna i psychiczna przemoc wobec dzieci to jeden z najtrudniejszych i najbardziej kontrowersyjnych tematów publicystycznych.

Katarzyna Michalak w swojej książce porusza właśnie to zagadnienie, pytając jednocześnie o to, jak traumatyczne wydarzenia z dzieciństwa wpływają na osobowość człowieka i jego późniejsze doświadczenia życiowe.

"Pisarka" - opowieść o prawie do miłości

Najnowsza książka Katarzyny Michalak to jednak nie tylko powieść o traumie z dzieciństwa, o bólu i cierpieniu, których dziecko doświadcza ze strony osób dla niego najbliższych. To także – a może przede wszystkim – opowieść o miłości. Wbrew wszystkiemu i ponad wszystko. To również historia pisarki Ewy oraz dwojga młodych ludzi, Weroniki i Wiktora, których losy w książce splatają się w niezwykły sposób.

Weronika i Wiktor dorastają w jednej kamienicy. W ich domach zamiast miłości i poczucia bezpieczeństwa, gości przemoc. Mają tylko siebie i tylko sobie potrafią zaufać. Wiktor, bity przez ojca, jest świadkiem przemocy, jaką ojciec stosuje wobec matki.

Weronika zaś – wychowywana "bezstresowo" w domu, w którym nie bije się dzieci - za karę musi godzinami stać w kącie z rękami w górze. Każda przemoc jest inna, ale każda zostawia tak samo trwałe ślady w dziecięcej psychice. Podobnie jest ze słowami, które wypowiadamy każdego dnia: mogą ranić, ale mogą też ocalić...

Wspólne tajemnice stają się dla Weroniki i Wiktora podstawą bardzo silnej więzi. Ale czy to wystarczy, by bohaterowie najnowszej powieści Katarzyny Michalak przetrwali kilkuletnią rozłąkę?

Ewa to poczytna pisarka. Poznajemy ją w momencie, gdy podpisuje umowę na kolejną książkę. Wydaje się, że ma wszystko: pieniądze, sławę i uwielbienie czytelników. Jednak na jej pozornie szczęśliwym życiu cieniem kładą się wydarzenia z przeszłości. Co łączy Ewę oraz Weronikę i Wiktora?

Dowiecie się tego, czytając "Pisarkę", pełną emocji opowieść o dorastaniu, cierpieniu i miłości.

Co czytelnicy sądzą o książce "Pisarka"?

Pisarka to opowieść o kobiecie, która nade wszystko pragnęła miłości. Nawet nie próbuję zgadywać, które wydarzenia opisane w książce były udziałem Katarzyny Michalak, a które nie. Mimo to mam wrażenie, że po przeczytaniu jej najnowszej powieści, znam ją nieco lepiej, a jej osoba stała się jeszcze bliższa mojemu sercu… - recenzuje OlgaS

Jest to jedna z najpiękniejszych książek, jakie dotąd czytałam. Pełna miłości, bólu, nienawiści i namiętności. Nie przerwiecie czytania »Pisarki«, dopóki nie przewrócicie ostatniej strony, a potem będziecie zawiedzeni, że już się skończyła! - pisze Klaudia1998

Piękna opowieść o tym, jak człowiek staje się tym, kim od zawsze chciał być – wbrew wszystkiemu. Wzruszycie się przy niej i uśmiechniecie. Nigdy jej nie zapomnę… - komentuje Ja-Anka

Kilka słów o autorce

Katarzyna Michalak z wykształcenia jest lekarzem weterynarii. Urodziła się w 1969 roku w Warszawie. To kobieta wielu pasji i talentów. Jest uznawana za jedną z najbardziej wszechstronnych polskich autorek. Swobodnie porusza się po gatunkach takich, jak powieść obyczajowa, sensacyjna, fantasy, romans, czy erotyk. Zadebiutowała w 2008 roku, wydając książkę pod tytułem "Poczekajka", która bardzo szybko znalazła się na liście bestsellerów Empiku i została ciepło przyjęta przez czytelników.

Do tej pory Katarzyna Michalak napisała już kilkadziesiąt powieści w kilku seriach - m.in. z kokardką, z czarnym kotem, kwiatowej i innych. Większość z nich szybko zyskała popularność, co potwierdziły nagrody przyznawane przez publiczność. Tak stało się m.in. w przypadku książki "Sklepik z niespodzianką. Lidka", wydanej w 2013 roku, której internauci przyznali tytuł Najlepszej Książki Roku w kategorii "Książka pełna emocji".

Katarzyna Michalak prowadzi poczytnego bloga i równie popularny fanpage.

