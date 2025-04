Jak wygląda życie kobiet w Europie? Jako małe dziewczynki chodzimy do szkoły, bawimy się i uczymy. Większość Europejek idzie na studia, a potem zdobywa pracę. Mamy własne pieniądze, niektóre z nas robią doktorat, inne skupiają się na swoich pasjach, nauce języków albo sporcie. Gdy poznajemy właściwego mężczyznę, zakochujemy się i bierzemy ślub. A jeśli nie był tym jedynym, po prostu kończymy związek. Brzmi jak oczywistość? Niestety, nie każda kobieta na świecie ma możliwość decydowania o swoim losie i o tym jest właśnie najnowsza książka „Jestem nieletnią żoną” Laily Shukri.



Reklama

Problem zawierania małżeństw z dziećmi w krajach arabskich

Czy jesteście w stanie sobie wyobrazić, że wasza 12-letnia siostra albo córka zostaje wydana za mąż za mężczyznę, który ma 20, 40 albo 70 lat? Co więcej, później jej życie należy tylko i wyłącznie do niego? Od chwili zawarcia małżeństwa jest na każde zawołanie małżonka i jego rodziny. Nie może się już uczyć, musi zajmować się całym domem i równocześnie rodzić dzieci. Jeśli znudzi się mężowi, zostaje odesłana do domu, co oznacza hańbę dla całej rodziny, albo sprzedana do domu publicznego... Niestety, mimo że żyjemy w XXI wieku, te okropne rzeczy naprawdę się dzieją w Jordanii, Sudanie, Egipcie i innych arabskich krajach. Z powodu panującego ubóstwa, dziewczynki wydawane są za mąż przez rodziców, by podreperować budżet całej rodziny i dać im szanse na przeżycie kolejnego roku. Niektórzy rodzice robią to, bo wierzą, że małżeństwo ochroni ich nieletnie córki przed złem w świecie ogarniętym wojną.

O czym jest „Jestem nieletnią żoną” ?

Tę wstrząsającą sytuację postanowiła opisać Laila Shukri, autorka książek „Byłam służącą w arabskich pałacach”, „Jestem żoną szejka”, czy „Byłam kochanką arabskich szejków”. Jej powieści trafiły na listy bestsellerów i sprzedały się w nakładzie przekraczającym pół miliona egzemplarzy. Laila jest Polką, która wyszła za mąż za muzułmanina i podróżuje z nim po arabskich krajach. Dla własnego bezpieczeństwa ukrywa się pod pseudonimem, ponieważ zdradza szokujące kulisy życia kobiet na Bliskim Wschodzie. Nawet jej mąż nie wie o tym, że pisze!

W swojej najnowszej książce „Jestem nieletnią żoną” opowiada historię 13-letniej Salmy, którą rodzina wydała za mąż za 28-letniego mężczyznę. Przed zawarciem małżeństwa, pochodząca z Jordanii dziewczynka była prymuską w szkole i pragnęła zostać lekarzem. Niestety, jej rodzina postanowiła, że najlepsze co może zrobić dla swoich bliskich, to przyjąć oświadczyny 28-letniego mężczyzny, przerwać naukę i wyjechać z nim do innego miasta. Gdy tylko Salma opuszcza dom rodzinny z małżonkiem, przekonuje się, jak okrutny i zły może być świat, w którym kobiety nie mają żadnych praw.

We wpatrzonych w nią oczach mężczyzny było coś tak mrocznego, że Salmę przeszedł dreszcz.– Zaraz tu przyjdzie taki miły pan... – kontynuował. – I on... Ten pan... Też masz był dla niego miła. To ważne. Bardzo ważne. Jeżeli chcesz tu zostać. – Ahmad przeszył ją wzrokiem, a dziewczynka zadrżała. Przestraszyła się, że jeżeli nie zrobi tego, co każe jej mąż, to on ją rozwiedzie.– On pójdzie z tobą do twojej sypialni... I tam... Pozwól mu zrobić, co chce... Nie opieraj się... – powiedział dobitnie. Serce Salmy o mało nie wyskoczyło z piersi. To samo mówiła jej mama przed nocą poślubną. Czy mąż chce, żeby ktoś obcy z nią... Rozpłakała się w głos. - fragment książki Jestem nieletnią żoną.

Laila Shukri w swojej nowej książce zebrała wstrząsający materiał na temat małżeństw z nieletnimi dziewczynkami, przemocy wobec kobiet, seksualnego niewolnictwa czy zabójstw honorowych. W "Jestem nieletnią żoną" równolegle przeplata się historia Salmy z opowieściami innych ofiar, które doświadczyły nieludzkiego traktowania, tylko dlatego, że są... kobietami. Gwarantujemy, że o tej książce nie zapomnicie na długo.

Premiera książki „Jestem nieletnią żoną” zapowiedziana jest na 12 listopada.

Reklama

Artykuł powstał z udziałem wydawnictwa Prószyński i S-ka.