“Estée Lauder. Marzenie o pięknie” to wyjątkowa powieść, w której odkrywamy historię niezwykłej drogi życiowej i biznesowej, pełnej pasji i zaangażowania. Przygotujcie się na spotkanie z wyjątkową kobietą, która nie bała się wyzwań i która nie tylko zdobyła fortunę, ale także zainspirowała wiele innych kobiet na całym świecie do podążania za swoimi marzeniami.

Krem w słoikach po dżemie

W sercu Nowego Jorku, w roku 1922, siedemnastoletnia Eszti spędza swoje dni, wspierając wuja w skromnej pracowni na tyłach ogrodu. To właśnie tam poznaje sekrety tworzenia maści i kremów, oddając się naukom, związanym z pielęgnacją skóry. Z czasem, rozwijając swoje umiejętności, Eszti zaczyna eksperymentować samodzielnie, używając różnorodnych składników i odkrywając swoją prawdziwą pasję – tworzenie kosmetyków.

W ciągu kilku lat, po wielu próbach i błędach, Eszti kreuje własny, unikalny krem, który zdecydowana jest sprzedawać na plażach Long Island, pakując go w słoiki po dżemie. Ten pierwszy skromny sukces staje się impulsem, który prowadzi ją ku wyjątkowej karierze w przemyśle kosmetycznym. Przy wsparciu oddanego partnera, który poświęca się obowiązkom domowym i wychowaniu ich syna, aby wspomagać ją w dążeniu do marzeń, dziewczyna zakłada swoją własną markę – Estée Lauder. Początkowo skromny brand z czasem rozwija się, wprowadzając na rynek coraz to nowe i innowacyjne produkty, a Eszti wykorzystuje także zaskakujące na tamte czasy strategie marketingowe.

„Sprzedaję kremy, rozdaję piękno”.

Estée Lauder regularnie organizowała darmowe pokazy w salonach piękności, gdzie zainteresowane kobiety mogły bezpłatnie przetestować produkty. Ponadto wprowadziła praktykę dołączania bezpłatnych próbek do zakupów kosmetyków lub oferowania małych kosmetyków jako prezenty przy zakupie. Była niezwykle kreatywna. Stworzyła takie hasła reklamowe jak “Sprzedaję kremy, rozdaję piękno” czy “Rozpocznij rok z nową twarzą”. Estée Lauder podjęła odważną decyzję, aby jej produkty były dostępne wyłącznie w renomowanych domach towarowych, gdzie były sprzedawane po cenach znacznie wyższych niż typowe kosmetyki drogeryjne. Ta strategia nie tylko nie odstraszała klientów, ale wręcz ich przyciągała - dodawała bowiem marce prestiżu. Kremy Estée Lauder stały się symbolem ekskluzywności i luksusu.

W 1972 roku, Estée przekazała zarządzanie przedsiębiorstwem swojemu synowi, Leonardowi. Pomimo że nie zdecydowała się na wprowadzenie firmy na giełdę, akcje zostały wprowadzone na rynek dopiero po jej odejściu z kierownictwa firmy w 1995 roku.

Według magazynu "Time" Estée Lauder została uznana za jednego z dwudziestu największych geniuszy biznesu XX wieku (1998). W wywiadach regularnie podkreślała, że kluczem do sukcesu jest sprzedaż, dlatego osobiście odwiedzała salony firmy i aktywnie uczestniczyła w promocji produktów. Jej zaangażowanie w rozwój firmy było niezwykle silne. W 2004 roku otrzymała prestiżowe wyróżnienie - Medal Wolności USA. To honorowe odznaczenie potwierdzało jej wyjątkowe osiągnięcia i wkład w rozwój przemysłu kosmetycznego oraz wkład w społeczność.

Wydobyć naturalne piękno każdej kobiety

Miała jej jeden cel – chciała pomagać kobietom odkrywać i podkreślać ich naturalne piękno. Estée Lauder zawsze dążyła do tego, aby jej produkty uwydatniały naturalne walory i sprawiały, że każda kobieta czuła się wyjątkowa. To niezłomne przekonanie kierowało nią w tworzeniu kosmetyków, które nie tylko poprawiały wygląd, ale także dodawały pewności siebie i podkreślały indywidualność.

Beletryzowana biografia “Estée Lauder. Marzenie o pięknie” Wydawnictwa Marginesy to opowieść o sile, pasji i odwadze. Przygotujcie się na spotkanie z wyjątkową kobietą, która nie bała się wyzwań i która nie tylko zdobyła fortunę, ale także zainspirowała wiele innych kobiet na całym świecie do podążania za swoimi marzeniami. W tej wyjątkowej książce odkryjemy historię niezwykłej drogi, która prowadziła ku sukcesowi, a także cenne lekcje życiowe, które mogą być inspiracją dla każdej z nas.