Pamiętacie film animowany sprzed 3 lat „Sekretne życie zwierzaków domowych”? Jego akcja toczy się w nowojorskim apartamentowcu, gdzie pod nieobecność swoich właścicieli zwierzęta składają sobie sąsiedzkie wizyty, opowiadają o opiekunach, razem oglądają telewizję i przeżywają zabawne przygody. Właśnie do kin weszła kontynuacja światowego hitu, a w księgarniach i salonikach prasowych ukazały się książki przygotowane z myślą o fanach cieszącego się ogromną popularnością filmu.

Reklama

Powieść filmowa „Nie śmiać się! Sekretne życie zwierzaków domowych 2” opowiada historię teriera Maksa, którego życie staje na głowie, gdy jego opiekunka Katie wychodzi za mąż, a na świat przychodzi mały Liam. Nadopiekuńczy zwierzak zakochuje się w chłopczyku po same czubki uszu i podczas rodzinnej wycieczki na wieś wszędzie widzi tylko zagrożenia czyhające na dziecko. Na szczęście znajdzie się ktoś, kto pomoże psiemu mieszczuchowi odnaleźć swoją prawdziwą zwierzęcą naturę i nauczy go, jak po prostu wyluzować. Tymczasem zakochana w Maksie suczka Bridget, która zostaje w Nowym Jorku i ma za zadanie zaopiekować się jego ulubioną przytulanką, przebrana za kota wyrusza w tajną misję, zaś królik Tuptuś pojawia się na ulicach miasta jako zamaskowany superbohater. A to dopiero początek sekretnych przygód zwierzaków domowych… Pełna zaskakujących i zabawnych przygód powieść filmowa jest dostępna w dwóch wydaniach: w miękkiej oprawie oraz w wersji specjalnej, zawierającej nie tylko filmową historię, ale dodatkowo również kadry z filmu oraz plakat z ulubieńcami najmłodszych („Wypasiona powieść filmowa”).

Dla nieco młodszych czytelników przeznaczona jest książeczka „Max na farmie”. Znany z pierwszej części hitu Max jest mieszczuchem i kocha życie w Nowym Jorku. Ostatnio jednak Max stał się nerwowy i zaczął się drapać, dlatego jego właściciele – Katie i Chuck – postanowili zabrać go i jego brata Duke'a na farmę, by tam psy mogły się uspokoić i zrelaksować. Czy okaże się to dobrym pomysłem? Czy Max, który po raz pierwszy opuszcza Nowy Jork, odnajdzie się na wsi pełnej czyhających wszędzie niebezpieczeństw?

Uśmiech na ustach niejednego czytelnika wywoła również książka „Jak dobrze być kotem/Jak dobrze być psem”, w której domowe zwierzaki zdradzają swoje najgłębiej skrywane tajemnice. Ujawniają m.in. sprawdzone patenty, co robić, by ciągle dostawać od swoich opiekunów przysmaki, i wyjaśniają, dlaczego koty nigdy nie przynoszą kapci. Wzbogacona o 30 kolorowych naklejek książeczka zapewni świetną zabawę nie tylko najmłodszym.

Uzupełnieniem filmowej serii jest niezwykła podwójna książka z dalszymi losami neurotycznego Maksa i jego ogromnego brata Duke'a – Najlepsi Przyjaciele. To 128 stron zabawnych bazgrołów, kolorowanek i niesamowitych zadań, dzięki którym będziecie mogli poznać mnóstwo ciekawostek o swoich ulubionych filmowych bohaterach.

Książki z serii „Sekretne życie zwierzaków domowych 2” znajdziecie w kioskach i salonikach prasowych. Wypasiona powieść filmowa „Nie śmiać się” będzie dostępna tylko w sieci handlowej „Żabka”.

Reklama

Czytaj więcej:

Jakie książki zabrać na wakacje? Redakcja poleca!