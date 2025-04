Zwycięzcy:

Reklama

nick6

kinga1109

ubuntu44

antocha

claire-l

Ten moment, kiedy mamy wreszcie czas dla siebie i możemy zasiąść wygodnie w fotelu z ulubioną książką... Wybór tytułów jest naprawdę spory, ale szczególną uwagę warto zwrócić na książki polskich autorek. Mamy wiele naprawdę wspaniałych literatek i zdecydowanie możemy stwierdzić, że to właśnie kobiety rządzą polską literaturą! Dlatego specjalnie dla Was mamy konkurs, w którym do wygrania jest pięć kompletów książek od Wydawnictwa Prószyński i S-ka!

Zadanie konkursowe jest naprawdę proste...

Zadanie konkursowe

Opisz nam swoją ulubioną kobiecą książkę i uzasadnij dlaczego lubisz ją najbardziej. Swoją odpowiedź umieść na naszym forum, a później już tylko czekaj na ogłoszenie wyników. Może to właśnie Twoja odpowiedź okaże się jedną z tych najciekawszych?

Nagrody

Redakcja nagrodzi aż 5 osób! Każdy ze zwycięzców otrzyma komplet książek, w skład którego wchodzi 5 tytułów: "Urlop nad morzem", "Monogram", "Tajemnica szkoły dla panien", "Tam gdzie twój dom" oraz "Kilka przypadków szczęśliwych". Powodzenia! Więcej informacji o nowościach z polskiej literatury kobiecej znajdziecie na Facebooku Wydawnictwa Prószyński i S-ka.

Reklama

Przed udziałem zapoznaj się z REGULAMINEM



Konkurs trwa od 24.03.2014 do 06.04.2014.