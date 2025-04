Koniec XVI edycji festiwalu BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane

Fani kina, spragnieni wielkich filmowych emocji mogli je przeżywać każdego wieczoru przez 62 dni wakacji podczas 142 seansów. Przed ekranami kinowymi nad morzem, w górach i na Mazurach zgromadziło się ponad 65 tys. widzów. Hitami frekwencyjnymi okazały się „Mamma Mia! Here We Go Again” oraz „Dom Gucci”.

XVI edycja festiwalu BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane tradycyjnie rozpoczęła się 1 lipca przy zakopiańskich Krupówkach symbolicznym pierwszym klapsem oraz projekcją filmu „Gra fortuny” w reżyserii Guya Ritchiego. We wtorek 4 lipca filmem Jerzego Skolimowskiego „IO” zainaugurowano w Giżycku jedyne w Europie kino jachtowe. Wieczór uświetnił gość specjalny - aktor, reżyser i producent filmowy - Paweł Deląg, który spotkał się z widzami i pokazał swój krótkometrażowy film „Pani Basia”. Dwa dni później festiwalową statuetkę - Diamentowy Klaps Filmowy - otrzymał na sopockim Molo wybitny aktor Tomasz Kot. Gala, na której pojawili się również przyjaciele festiwalu i aktorzy – wśród nich Rafał Zawierucha i Piotr Głowacki – była wyjątkową okazją do celebrowania magii kina.

Filmy prezentowane w tegorocznej edycji BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane zaskoczyły nawet najbardziej wymagających kinomanów. Na dużym ekranie wystąpiła plejada światowych sław, takich jak: Ryan Gosling, Scarlett Johansson, Hugh Grant, Humphrey Bogart, Keanu Reeves, Marlon Brando, Al Pacino, Diane Keaton, Whitney Houston, Kevin Costner, Leonardo DiCaprio, Lady Gaga, Brad Pitt, Adam Driver oraz Jennifer Lopez. Towarzyszyły im gwiazdy polskiego kina, m.in.: Piotr Głowacki, Karolina Gruszka, Dorota Pomykała, Justyna Święs, Tomasz Włosok, Eryk Kulm Jr., Borys Szyc, Tomasz Kot i Joanna Kulig.

„Jedyny w swoim rodzaju festiwal filmowy w Polsce po raz kolejny udowodnił, że kino i odpoczynek idą w parze, nawet wtedy, gdy prezentowane filmy poruszają trudne i mało wakacyjne tematy. W czasie, gdy przez południe Europy przechodzi fala upałów, edukacja w zakresie zrównoważonego rozwoju i zmian klimatycznych nabiera szczególnego znaczenia. Jestem przekonana, że kino zaangażowane, dotykające kwestii społecznie istotnych ma moc zmieniać świat” - podkreśliła Małgorzata Wasiuk, Dyrektorka Departamentu Strategii Marki i Aktywizacji w Banku BNP Paribas.

Tradycyjnie od poniedziałku do niedzieli na ekranie wybrzmiewał inny filmowy temat. W tym roku festiwal powrócił w repertuarze do kina familijnego, rozpoczynając każdy tydzień wakacji w obecności całych rodzin. Kino artystyczne, nagradzane na największych festiwalach światowych, prezentowane było w czwartki i sygnowane przez Bank BNP Paribas hasłem We Love Cinema. Festiwal ponownie promował 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju pokazując filmy w ramach dni tematycznych Świat Cię potrzebuje oraz Kobieta z kamerą, odbywających się również pod patronatem Banku BNP Paribas. Olbrzymim powodzeniem cieszyły się seanse wyświetlane w cyklu 100 lat Warner Bros. oraz Piątki ze Storytel.

„Prawdziwi fani kina nie chcą mieć przerwy od filmowych emocji. Bardzo się cieszę, że ponownie mogliśmy im umożliwić wyjątkowe pokazy pod gwiazdami, a widzowie z tej propozycji skorzystali. Mam nadzieję, że każdy znalazł w repertuarze coś dla siebie i już wpisał nasze festiwalowe kina letnie w Sopocie, Zakopanem i Giżycku w swój wakacyjny plan na przyszły rok” – powiedział Paweł Adamski, Prezes Outdoor Cinema i pomysłodawca Festiwalu.

Dbając o ekologię, Festiwal z roku na rok wdraża nowe pomysły i rozwiązania. Oprócz tytułów o tej tematyce prezentowanych w każdy wakacyjny wtorek, w drugiej połowie sierpnia w Giżycku odbyły się projekcje krótkometrażowych filmów ekologicznych we współpracy z Fundacją HumanDoc, która stworzyła eko-aplikację dedykowaną Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Dzięki współpracy z Arval Service Lease Polska, po raz pierwszy w historii festiwalu ekipa filmowa podróżowała po wszystkich lokalizacjach elektrycznymi samochodami i VAN-ami.

Sponsorzy i partnerzy BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane jak zwykle stanęli na wysokości zadania i kreatywnie włączali się w festiwalowe działania. W Zakopanem znów stanęła brama Polargos zapraszająca do plenerowego kina z widokiem na Giewont. W każdy piątek wspólnie ze Storytel organizatorzy polecali seanse, w których świat literatury spotyka się ze światem filmu. O bezpieczeństwo na projekcjach dbała firma Solid Security, a dzięki Skyboat festiwal mógł się pochwalić jedynym w Europie kinem jachtowym. W upalne dni ochłody dodawały wszystkim lody Bracia Koral serwowane w kawiarni festiwalowej Koło Molo. Festiwal w miastach partnerskich odbywał się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Sopotu Jacka Karnowskiego oraz Burmistrza Miasta Zakopane Leszka Doruli. Dodatkowo, patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz.

