[Nowy Jork, 9 listopada 2023 r.]

Reklama

Dziś, wspinając się po Empire State Building w Nowym Jorku, zdobywca Oscara Jared Leto ogłosił obszerną, światową trasę koncertową zespołu Thirty Seconds to Mars “Seasons 2024 Global Tour”, z którą odwiedzą Amerykę Łacińską, Europę, Amerykę Północną, Australię i Nową Zelandię.

Będzie to pierwsza trasa koncertowa zespołu od ponad 5 lat. Szczegółowe informacje na temat dat trasy i biletów można znaleźć poniżej.

Koncert Thirty Seconds to Mars już 9 maja w Tauron Arenie Kraków

Leto, frontman zespołu, dokonał historycznego wyczynu, wspinając się po raz pierwszy w historii na Empire State Building. Od dziecka zafascynowany tym niesamowitym zabytkiem, powiedział: "Budynek jest świadectwem wszystkich rzeczy, które można zrobić na świecie, jeśli się do tego przyłożymy, co jest w dużej mierze inspiracją dla naszego najnowszego albumu, It's The End Of The World But It's A Beautiful Day".

Wspinaczka po Empire State Building i zapowiedź trasy koncertowej są metaforą tego, że wszystko jest możliwe, jeśli tylko spróbujemy. Empire State Building został niedawno uznany za atrakcję nr 1 w USA przez Tripadvisor drugi rok z rzędu po niedawnej renowacji legendarnego obserwatorium za 165 milionów dolarów.

fot. Koncert Thirty Seconds to Mars/mat. prasowe

Plan trasy koncertowej Season World Tour 2024

Trasa rozpocznie się w Ameryce Łacińskiej występami na festiwalach Lollapalooza w Chile, Argentynie i Brazylii, a także na Estéreo Picnic w Kolumbii i Tecate Pa’l Norte Festival w Meksyku.

Następnie zespół przyjedzie do Europy na 28 koncertów, w tym na koncerty w Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Niemczech, Szwecji, Norwegii, Danii, Polsce, Słowacji, Czechach, na Węgrzech, Austrii, Francji, Szwajcarii, Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

Następna część trasy odbędzie się w Ameryce Północnej, gdzie do Marsów dołączy AFI oraz Poppy i KennyHoopla w roli supportów podczas 24 koncertów w głównych arenach i amfiteatrach. Trasa zakończy się w Australii i Nowej Zelandii czterema arenowymi występami.

Multi-platynowy zespół Thirty Seconds to Mars, składający się z braci Jareda i Shannona Leto, triumfalnie powraca z szóstym studyjnym albumem, It's The End Of The World But It's A Beautiful Day, który ukazał się 15 września za pośrednictwem Concord Records.

Album zwiastuje nową erę dla zespołu, który nie tylko bada ciemne strony ludzkich doświadczeń, ale także nadzieję, przypominając, że nawet w obliczu pozornie niemożliwych do przeskoczenia przeszkód, wciąż można zaleźć piękno.

Wiodący singiel "Stuck" oficjalnie zadebiutował na 1. miejscu alternatywnej listy przebojów radiowych i zdobył 10. miejsce we Włoszech, co oznacza najszybszy wzrost na listach przebojów w karierze zespołu. Znajdujący się w pierwszej trójce niemieckiej listy przebojów, aktualny singiel "Seasons" zmusza do refleksji nad tym, czy jesteśmy w stanie zaakceptować zmiany, które dzieją się na różnych etapach naszego życia.

THIRTY SECONDS TO MARS TOUR DATES:

LATIN AMERICA

Mar 15 – 17 – Buenos Aires, Argentina – Lollapalooza

Mar 15 – 17 – Santiago, Chile - Lollapalooza

Mar 21 – 24 – Bogotá, Colombia - Estéreo Picnic

Mar 22 – 24 – Sāo Paulo, Brasil – Lollapalooza

Sat Mar 30 – Mexico, Monterrey – Tecate Pa’l Norte Festival

EUROPE

Tue Apr 16 – Glasgow, UK – OVO Hydro

Wed Apr 17 – Nottingham, UK – Motorpoint Arena

Fri Apr 19 – Manchester, UK – AO Arena

Sat Apr 20 – Birmingham, UK – Utilita Arena

Mon Apr 22 – Cardiff, UK – Utilita Arena

Tue Apr 23 – London, UK – The O2

Thu Apr 25 – Amsterdam, Netherlands – Ziggo Dome

Fri Apr 26 – Brussels, Belgium – Forest National

Sat Apr 27 – Hannover, Germany – ZAG Arena

Mon Apr 29 – Cologne, Germany – Lanxess Arena

Wed May 1 – Stockholm, Sweden – Hovet

Thu, May 2 – Oslo, Norway – Spektrum

Sat May 4 – Copenhagen, Denmark – Forum Black Box

Thu May 9 – Krakow, Poland – Tauron Arena

Fri May 10 – Bratislava, Slovakia – O'Nepela Arena

Sun May 12 – Hamburg, Germany – Barclays Arena

Mon May 13 – Berlin, Germany – Mercedes-Benz Arena

Wed May 15 – Prague, Czech Republic – Sportovni Hala Fortuna

Thu May 16 – Budapest, Hungary – MVM Dome

Sat May 18 – Vienna, Austria – Stadthalle

Sun May 19 – Munich, Germany – Olympiahalle

Tue May 21 – Paris, France – Accor Arena

Wed May 22 – Zurich, Switzerland – Hallenstadion

Fri May 24 – Bologna, Italy – Unipol Arena

Sat May 25 – Turin, Italy – Pala Alpitour Arena

Mon May 27 – Madrid, Spain – WiZink Center

Wed May 29 – Lisbon, Portugal – Altice Arena

30 May - 1 June – Galicia, Spain – O Son do Camiño

NORTH AMERICA

*Featuring AFI and support from Poppy and KennyHoopla

Fri Jul 26 – Auburn, WA – White River Amphitheatre*

Sat Jul 27 – Ridgefield, WA RV – Inn Style Resorts Amphitheater*

Tue Jul 30 – Salt Lake City, UT – USANA Amphitheatre*

Wed Jul 31 – Morrison, CO – Red Rocks Amphitheatre*

Fri Aug 02 – Maryland Heights, MO – Hollywood Casino Amphitheater*

Sat Aug 03 – Nashville, TN – Ascend Amphitheater*

Tue Aug 06 – Clarkston, MI – Pine Knob Music Theatre*

Wed Aug 07 – Cuyahoga Falls, OH – Blossom Music Center*

Fri Aug 09 – Noblesville, IN – Ruoff Music Center*

Sat Aug 10 – Chicago, IL – Huntington Bank Pavilion at Northerly Island*

Mon Aug 12 – Toronto, ON – Budweiser Stage*

Wed Aug 14 – Camden, NJ – Freedom Mortgage Pavilion*

Thu Aug 15 – Columbia, MD – Merriweather Post Pavilion*

Sat Aug 17 – Brooklyn, NY – Barclays Center*

Sun Aug 18 – Mansfield, MA – Xfinity Center*

Tue Aug 20 – Charlotte, NC – PNC Music Pavilion*

Wed Aug 21 – Atlanta, GA – Lakewood Amphitheatre*

Fri Aug 23 – West Palm Beach, FL – iTHINK Financial Amphitheatre*

Sat Aug 24 – Tampa, FL – MIDFLORIDA Credit Union Amphitheatre*

Tue Aug 27 – Dallas, TX – Dos Equis Pavilion*

Thu Aug 29 – Houston, TX – The Cynthia Woods Mitchell Pavilion*

Fri Aug 30 – Austin, TX – Germania Insurance Amphitheater*

Sun Sep 01 – Phoenix, AZ – Talking Stick Resort Amphitheatre*

Reklama

Materiał prasowy