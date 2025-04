Natalia Przybysz to jedna z najbardziej charyzmatycznych i utalentowanych polskich wokalistek. Zdobyła popularność jako wokalistka najlepszego polskiego zespołu soul i R&B - Sistars. Po zawieszeniu działalności grupy zaczęła występować głównie pod pseudonimem NATU (jej projekt solowy). Poza kompozycjami i licznymi współprodukcjami producenckimi stała się liderem zespołu z niepowtarzalną energią, którą można poczuć podczas występów live. Wydała dwa albumy: Natu & Envee – Maupka comes home i Gram Duszy.

Solowe płyty Natalii Przybysz

Według redaktorów portalu Jazzsoul.pl przedpremierowa trasa koncertowa Artystki Kozmic Blues była jednym z najważniejszych wydarzeń w 2012 r. Miłe słowa, uznanie i wielka frekwencja podczas koncertów, zarówno fanów Natalii Przybysz jak i miłośników utworów Janis Joplin przyczyniły się do wydania w czerwcu 2013 roku płyty "Kozmic Blues: Tribute to Janis Joplin". Najnowsza płyta Natalii Przybysz pt. "Prąd" ukazała się 17 listopada ubiegłego roku. Punktem wyjścia do pracy nad albumem była piosenka "Niebieski" z ostatniego wydawnictwa pt. "Kozmic Blues: Tribute to Janis Joplin". Tym samym artystka postanowiła kontynuować przygodę z bluesem i klimatem rocka lat 60.

Artystka o swoich utworach:

Spotkanie z piosenkami Janis dało mi szansę doświadczenia żywiołu ognia, którego nie chcę już nigdy utracić. Zrozumiałam, że chcę śpiewać o trudnych stronach życia, że prawda ma moc. Piosenki, które teraz piszę są bardzo osobiste, czasem nawet dramatyczne, pisane pod wpływem silnych przeżyć i refleksji - mówi Natalia Przybysz, która jest też autorką wszystkich tekstów do nowej płyty. Nad produkcją muzyczną pracowała z Jurkiem Zagórskim, gitarzystą z zespołu.

Ceny biletów:

Do 28.02 - 40 pln (stojące), 60 pln (balkon)

Od 1.03 – 47 pln (stojące), 67 pln (balkon)

