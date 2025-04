Ten film to spełnienie marzeń miłośników dobrych komedii.

Producenci To właśnie miłość, Dziennika Bridget Jones i scenarzysta Borata połączyli siły tworząc film, który już został okrzyknięty „absolutnie genialną, najzabawniejszą brytyjską komedią roku! - Go Magazine”.

I trudno się temu dziwić, bo to, co zazwyczaj dzieje się tuż po ślubie, to gotowy scenariusz na oscarową komedię. Nat (Rose Byrne) jest atrakcyjna i przedsiębiorcza, Josh (Rafe Spall) to niezbyt znany pisarz ze specyficznym poczuciem humoru. Jego denerwuje jak ona śpiewa, ona wstydzi się, kiedy on tańczy. Pierwszy kryzys małżeński zbiega się z pojawieniem się przystojnego i bardzo pomysłowego Amerykanina (Simon Baker) i byłej dziewczyny Josha – Chloe (Anna Faris). Kiedy przeciwieństwa przestają się przyciągać, a prawdziwa miłość wciąż może czekać za rogiem, wspólny pierwszy rok zaczyna wydawać się nieosiągalny.

Daję nam rok – to będzie Twój ulubiony film 2013 roku!

