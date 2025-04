Technologia produkcji sztucznej krwi, nanocząstki do wykrywania nowotworów, rehabilitacja mięśni dna macicy, białko produkowane z owadów – założycielki polskich start-upów łączą innowacyjne wizje z budowaniem biznesów odpowiedzialnych społecznie.

Start-up Roku to nowa kategoria w konkursie Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku. Z jednej strony odpowiada na trend w świecie biznesu, w którym start-upy są coraz poważniejszymi graczami. Z drugiej, ma nagłaśniać sukcesy kobiet, które wdrażają innowacyjne wizje, łącząc często świat nauki, społecznej odpowiedzialności oraz przedsiębiorczości. Mimo że o start-upowych founderkach jest coraz głośniej, nikt chyba nie spodziewał się, że konkurencja w tej kategorii będzie aż tak zacięta. Na short liście znalazło się 18 zgłoszeń, które walczyły o finał. Ostatecznie wybrano aż pięć finalistek (w pozostałych kategoriach wybrano po trzy), które powalczą o tytuł Bizneswoman Roku.