Halla mieszka w małym miasteczku i na co dzień jest dyrygentką lokalnego chóru. Nikt nie podejrzewa, że zawsze uśmiechnięta i pełna pozytywnej energii Halla po godzinach prowadzi drugie życie. Ukrywając się pod pseudonimem „Kobieta z Gór”, niczym superbohaterka wypowiada walkę potężnemu koncernowi, który stanowi zagrożenie dla islandzkiego środowiska.

"Kobieta idzie na wojnę" to drugi film Islandczyka Benedikta Erlingssona, reżysera obsypanego nagrodami filmu „O koniach i ludziach” (nagroda za najlepszy debiut reżyserski na MFF w San Sebastian, 5 Nagród Edda). „Kobieta idzie na wojnę” w ubiegłym roku zelektryzowała publiczność festiwalu w Cannes, otrzymując Nagrodę Stowarzyszenia Autorów, Reżyserów i Kompozytorów (SACD), a następnie została uznana za Najlepszy Europejski Film Roku, wygrywając Nagrodę Lux. Występująca w głównej roli Halldóra Geirharðsdóttir nominowana była do nagrody dla Najlepszej Europejskiej Aktorki, konkurując z Joanną Kulig.

Zachwycona filmem Erlingssona amerykańska aktorka i reżyserka Jodie Foster nie tylko nabyła prawa do amerykańskiego remake'u, ale ogłosiła, że sama go wyreżyseruje i wcieli się w główną rolę! "Zafascynowała mnie ta bohaterka. To silna kobieta, która walczy o środowisko i potrafi zaryzykować wszystko, żeby postąpić tak, jak uważa za słuszne” – stwierdziła Foster. Amerykańska gwiazda doceniła też obecny w filmie „fascynujący miks humoru i emocji”.

