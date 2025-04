Pomysł jest prosty – w czasie wakacji w znanych nadmorskich kurortach i miastach Polski Centralnej widzowie mogą rozsiąść się w leżakach i obejrzeć film na drugim co do wielkości ekranie w Polsce. Otwarte pokazy odbywają się wieczorami w przestrzeni publicznej z zachowaniem wymaganych zasad bezpieczeństwa. Repertuar odpowiada okazji i miejscu – w tym roku można zobaczyć szeroki wybór lekkich wakacyjnych propozycji.

Kino na Leżakach zdążyło się wpisać w wakacyjny kalendarz wielu Polaków; duża część widowni pojawia się na nich co roku.

Są upominki, przekąski, nagrody i specjalne strefy. Małopolska Organizacja Turystyczna przygotowała konkursy dla miłośników Krakowa. W wybranych lokalizacjach można odwiedzić Wawel Truck czyli mobilną strefę słodkości i miejsce pełne interaktywnych gier i aplikacji, które zapraszają do magicznego świata marki.

Ekipa marki Wawel dba o to, by odwiedziny Wawel Trucka były absolutnie niezapomnianą przygodą. We wnętrzu ciężarówki czeka wiele atrakcji, a towarzyszami podróży są zabawne M!chałki i psotne żelkowe Smoki. Całą trasę Wawel Trucka można sprawdzić na: www.wawel.com.pl/waweltruck. Dodatkowo w trakcie pokazów widzowie otrzymają pyszne galaretki Fresh & Fruity.

fot. materiały prasowe

Wybranym pokazom towarzyszy też strefa Masz Wybór (www.maszwybor.pl). Masz Wybór to kampania jednego z koncernów, dzięki której palący, pełnoletni konsumenci mogą dowiedzieć się więcej o potencjalnie mniej szkodliwych alternatywach w stosunku do tradycyjnych papierosów.

W gorące dni każdy z nas poszukuje orzeźwienia, ale co, kiedy to orzeźwienie znajduje nas? Tak jest w przypadku Kina na Leżakach. Jednym z partnerów wydarzenia jest Pepsi. Marka dodaje smaku letnim spontanom, sukcesom i imprezom. Od lat smak lata to smak Pepsi.

Podczas tegorocznej trasy atrakcje czekają też na miłośników… butów, a tak naprawdę mody w ogóle – a wszystko za sprawą eobuwie.pl. Asortyment firmy to nie tylko obuwie, ale też dodatki i akcesoria od znanych i cenionych producentów. W ofercie znajduje się już ponad 177 tys. produktów od 580 marek. Podczas eventu eobuwie.pl również dba o dobrą zabawę, a widzowie mogą liczyć na konkursy i atrakcyjne rabaty.

fot. materiały prasowe

Kino na Leżakach to rozrywka wdzięczna, cykliczna, wciągająca i obfitująca w niespodzianki. Planowany rozkład najlepiej sprawdzić na na Facebooku (www.facebook.com/kinonalezakach). To wspaniała, letnia przygoda. A ponieważ lato w Polsce trwa krótko i bywa kapryśne, tym bardziej trzeba wpisać w wakacyjne kalendarze Kino na Leżakach, aby w pełni wykorzystać szansę, jaką daje.

fot. materiały prasowe

