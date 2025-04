Po 2 latach Katy Perry powraca z nowym singlem! 15 lipca 2016 roku wokalistka pochwaliła się na Twitterze nowym utworem zatytułowanym "Rise", który miał mieć swoją premierę nieco później, jednak zamach terrorystyczny w Nicei przyspieszył ukazanie się singla.

Utwór "Rise" zrodził się przy pracy nad utworem na Igrzyska Olimpijskie w Rio. Jak się okazało, to miała być niespodzianka artystki dla fanów. Po premierze singla "Rise", pojawiły się komentarze internautów dotyczące tragedii we Francji. Piosenka Katy Perry jest ściśle powiązana z tym, co aktualnie dzieje się na świecie.

ICYMI on @TodayShow, here’s why I wrote #RISE pic.twitter.com/cpjf25PRGb

— KATY PERRY (@katyperry) 15 lipca 2016

Nie ma lepszego momentu, niż teraz. Razem możemy wznieść się ponad strachem.

- tak tłumaczyła moment publikacji utworu artystka.

Reakcje fanów były do przewidzenia: wszyscy traktują singiel "Rise" jako hymn, ale nie tylko Igrzysk w Rio, lecz symbol połączenia sił, walki, solidarności.

