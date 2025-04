Karnawał to okres zabawy i wielkiego ucztowania. Rozpoczyna się zaraz po Nowym Roku, 6 stycznia i trwa do Środy Popielcowej, czyli w tym roku do 21 lutego. Tak więc mamy ponad 6 tygodni wspaniałej zabawy!!!

Nazwa karnawał (inaczej: zapusty, mięsopust) pochodzi od włoskiego słowa carnavale, które z kolei zostało zaczerpnięte z łaciny i oznaczało pożegnanie mięsa. Dawniej w czasie karnawału ludzie spożywali mięso i słodycze w nadmiarze, po to aby później w okresie Postu, pokutować za grzech obżarstwa. Dziś karnawał kojarzy nam się głównie z czasem wielkiego imprezowania.

Nie traćcie zatem czasu, nie zapadajcie w sen zimowy, tylko bawcie się. Karnawał nie trwa wiecznie. Następny dopiero za rok. My podpowiadamy, jak można wykorzystać ten magiczny czas wielkiego ucztowania.

Maskarada

Karnawał to odpowiedni moment, aby wyciągnąć swojego partnera na maskaradę. Maskarada to bal, na którym jego uczestnicy występują w maskach i przebierają się w kostiumy.

To fantastyczna zabawa i niecodzienna okazja, aby wcielić się w kogoś innego, np. bardzo tajemniczą, niedostępną, uwodzicielską kobietę. Warto poszukać podobnej imprezy w waszym mieście. Organizatorzy zawsze oferują wspaniałą zabawę w szampańskim nastroju i niepowtarzalnej atmosferze.

Taniec

Tańcz, karnawał to wymarzony czas, aby wypróbować swoje taneczne umiejętności i jednocześnie doskonale się przy tym bawić. Taniec, to wielka przyjemność dla ciała i ducha. Aby taniec dał ci maksimum korzyści, wybierz ten, który sprawia ci największą frajdę. Nie obawiaj się, że nie znasz kroków, po prostu rozluźnij ciało i pozwól mu na swobodne ruchy w rytm muzyki. Aby tańczyć nie trzeba od razu wybierać sie na bal, wystarczy odrobina parkietu na dyskotece, czy domowej imprezie.

Party

W okresie karnawału dozwolone jest spożywanie dań, które w okresie Wielkiego Postu są zakazane. Warto to wykorzystać i zorganizować przyjęcie dla przyjaciół z typowo karnawałowymi potrawami. Na imprezie karnawałowej z pewnością nie może zabraknąć mięsa i słodyczy.

Wypróbujcie kilka sprawdzonych przepisów na potrawy, które dodadzą wam energii podczas tańca i zabawy, a swym smakiem i wyglądem zachwycą gości.

Karnawał to dobry moment, aby zabawić się w barmana i przyrządzić oryginalne drinki karnawałowe. Nieodzownym elementem karnawału jest szampan, który jest niekwestionowanym królem win musujących. Podajemy kilka propozycji na coś, co doda nam humoru.



Karnawał w Rio

Dla tych, którzy pragną mocnych, niezapomnianych wrażeń proponujemy najsłynniejszy karnawał Świata – Karnawal w Rio de Janeiro. Gorące rytmy samby, skąpo ubrane tancerki, gra świateł - każdy podda się tam wszechogarniającemu szaleństwu. Rio każdego roku w karnawale, zamienia się w najbardziej huczne miasto.

Nieczynne są nawet sklepy i urzędy, ponieważ każdy chce uczestniczyć w zabawie. Początek karnawału przypada w piątek przed Środą Popielcową, gdy władze Rio przekazują klucze miasta Królowi Momo. Zabawa kończy się dopiero nad ranem w Środę Popielcową. Nikogo nie przeraża fakt, że to już kolejna noc bez snu. Każdy, kto pojedzie do Rio na karnawał, zakochuje się w tym miejscu, ludziach i niepowtarzalnym, karnawałowym nastroju. To magiczne miasto rzuca urok i każdy pragnie powracać tutaj co rok.

Karnawał to odpowiedni moment, aby zafundować sobie odpowiednią kreację, w której każda kobieta poczuje się wyjątkowo. Najodpowiedniejsze materiały na karnawałowe kreacje to satyna, aksamit, tiule i koronki. Muszą być długie i seksowne. Powinny podkreślać kobiecość, czyli talię i biust. Dekolty, oczywiście głębokie, z przodu lub z tyłu. W tym sezonie modne są każde odcienie, króluje różnorodna kolorystyka. Nie zapominajcie o dodatkach (biżuterii, butach, torebce), które powinny stanowić całość z kreacją karnawałową.

Kilka propozycji na karnawałowe kreacje znajdziecie tutaj

Życzę wszystkim wielu hucznych zabaw karnawałowych w szampańskim nastroju. Korzystajcie z tego magicznego czasu, bo następny dopiero za rok.



