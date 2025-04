Po wielkim sukcesie wydanej rok temu kompilacji „Boca Plays His 45’s” czas na kolejną płytę z serii - „Bocas Jukebox”.

Na płycie znalazło się 45 nagrań wyselekcjonowanych i zmiksowanych przez Scotta Hendy’ego (Boca 45, Dynamo Productions), znanego producenta i dj-a, bliskiego studyjnego współpracownika Andy'ego Smitha z Portishead. Płyta utrzymana jest w pogodnej stylistyce lat 60., 70. i 80., a jej muzycznym kluczem jest funk, soul, funky, hip hop i party breaks. Wśród nagrań znalazły się wydawnictwa Jamesa Browna, Kurtisa Blowa, Beastie Boys, a także...Happy Mondays i Dead Or Alive!

Spis utworów:

01. A.B.C Discovery Series and Nino Tempo 1 - 45

02. Boca 45 „Stand Up” Geoff Barrow remix

03. The Dells „I Can Sing A Rainbow”

04. Blood Sweat and Tears „Spinning Wheel”

05. The New Process „Bus People Theme”

06. The Temptations „Funky Music is Sho Nuff”

07. Johnny Thomson „Mainsqueeze”

08. Lews Tunes & Nobsta Nut’s „Got wot U see”

09. James Brown „Talking Loud and Saying Nithinh”

10. Ike and Tina Turner „Honky Tonk Women”

11. The Buena Vistas „Hot Shot”

12. Diana Ross „He’s my Sunny Boy”

13. The Doveells „The Bristol Stomp”

14. Parappa vs De La Soul „Say I Gotta Believe”

15. Quasimoto „Hittin Hooks”

16. Happy Mondays „Wrote For Luck”

17. Charles Wright „Express Yourself”

18. Paul Humphry „Detroit”

19. Freddy & The Kinfolk „The Goat”

20. Miami „Chicken Yellow”

21. Aretha Franklin „Think”

22. Kurtis Blow „The Breaks”

23. Charly Antolini „Charly’s Drums”

24. The Duke Of Burlington „Flash”

25. Jungle Bros „Promo no 2”

26. Deep Purple „Hush”

27. Beastie Boys „Intergalatic”

28. Blackbusters „Old Man”

29. Oliver Sain „Bus Stop”

30. The Troggs „I Can Give You Everything”

31. The Mauds „Hold On”

32. The Bamboos „Tighten Up”

33. The Jimi Entley Sound „Apache”

34. The Bar Kays „Give Everybody Some”

35. Prince „Controversy”

36. Dead Or Alive „You Spin Me Round”

37. Gloria Jones „Tainted Love”

38. This Kid Named Miles „Ring Of Fire”

39. Harry J All Stars „Liquidator”

40. The Mohawks „The Champ”

41. J.Osbourne „Rub a Dub”

42. Super Cat & Pharcyde „Girls Town”

43. Rhetta Hughes „Light My Fire”

44. Erma Franklin „Piece Of My Heart”

45. Isaac Hayes „Walk On By”

Boca 45 - Bocas Jukebox, Wink/Fat City, polska edycja Eblok, data premiery 23.01.2006

Konkurs! Konkurs! Konkurs!

Wydawnictwo Eblok przeznaczyło dla naszych Internautów 5 płyt „Bocas Jukebox”, wystarczy odpowiedzieć na pytanie:

Przed sylwestrem można było wygrać u nas inną taneczną „ekscytującą” płytę wydawnictwa Eblok. Proszę podać jej tytuł.

Odpowiedź: An exciting house mix for an unforgetable dinner.

Nagrody otrzymują:

1. Bogdan Brzeziński, Kraków

2. Marianna Jóżwiak, Legnica

3. Ewa Awdiejczyk, Wrocław

4. Roma Skupnik, Szczecinek

5. Iwon Szczepanik, Kraków

Nagrody wyślemy pocztą. Gratulujemy!