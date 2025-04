Rok 2017 zbliża się wielkimi krokami. Czas wymyślania postanowień i planów na nadchodzący czas uznać można za otwarty. Tylko, żeby dobrze rozpocząć organizowanie nowego roku, trzeba przede wszystkim zadbać o odpowiedni kalendarz, bo to przecież on służyć nam będzie cały rok. Sprawdź, która z naszych propozycji okaże się dla ciebie najlepsza.

Aktywnie i zdrowo z Mariolą Bojarską-Ferenc

"Kalendarz 2017 SuperForma" Marioli Bojarskiej-Ference to przede wszystkim innowacyjny terminarz połączony z motywacyjnym poradnikiem. Dzięki niemu codziennie będziesz mogła mobilizować się do działania, i co najważniejsze, nie ustawać w swoich noworocznych postanowieniach. W kalendarzu znajdziesz także zdrowe przepisy na pyszne potrawy oraz zestawy ćwiczeń takie jak: pilates, tabata czy joga. Poza tym autorka przygotowała także rozbudowane teksty dedykowane każdemu miesiącowi, w których dzieli się nie tylko swoją wiedzą, ale też wspomnieniami.

Nowy początek, nowa Ty

Ewa Chodakowska, miłośniczka zdrowego odżywiania i jedna z najlepszych trenerek fitness, dla swoich fanów przygotowała specjalny kalendarz na rok 2017. Któż tak jak ona potrafi motywować do działania? Dlatego, każdy kto zdecyduje się na zakup tego właśnie terminarza może być pewny, że Ewa Chodakowska doda mu energii nie tylko do ćwiczeń, ale także do codziennego podejmowania nowych wyzwań. "Kalendarz 2017 Ewa Chodakowska" to idealny motywator na nowy rok.

Kalendarz kulinarny Magdy Gessler

Jeśli szukasz kulinarnych inspiracji, to ten kalendarz jest bez wątpienia dla ciebie. Magda Gessler, właścicielka kilku restauracji i kawiarni, gwiazda telewizyjnych programów: "Kuchenne rewolucje" i "Masterchef" oraz kreatorka (nie tylko polskiego) gustu i smaku przygotowała stylowy i bardzo praktyczny kalendarz na rok 2017. Znajdziesz w nim aż 40 przepisów na proste dania dla całej rodziny. Dodatkowo dzięki kompaktowemu rozmiarowi można go zabierać wszędzie ze sobą, a twarda oprawa doda mu funkcjonalności i wytrzymałości.

Kalendarz fotograficzny Jacka Boneckiego

Jacek Bonecki artysta, fotograf i podróżnik, przygotował kalendarz fotograficzny z niezwykłymi fotografiami, które wykonywał podczas swoich licznych podróży po świecie. Ze swoim czytelnikiem dzieli się swoim zamiłowaniem do rejestrowania rzeczywistości za pomocą aparatu. Swoją pasją, która stała się jego pracą i sposobem na życie, stara się zarazić wszystkich. Oprócz tego w "Kalendarzu fotograficznym 2017" znaleźć będzie można praktyczne porady jak robić zdjęcia w różnych miejscach i warunkach, o każdej porze roku, dnia i nocy.

Na dobre dni

"Kalendarz 2017 Na Dobre Dni" to z kolei propozycja Małgorzaty Kalicińskiej, autorki bestsellerowej powieści "Dom nad Rozlewiskiem". Ten terminarz ma służyć zarówno, do pisania, jak i do czytania. Znajdziesz w nim informacje o imieninach i świętach, praktyczne porady m.in. dotyczące domowych roślin oraz warzyw i owoców, które można hodować we własnym ogrodzie czy znaleźć na straganach. Autorka radzi też, jak dbać o zdrowie własne, swoich bliskich i ukochanych zwierzaków. Małgorzata Kalicińska dzieli się nie tylko sekretami na temat zdrowia, urody i kulinariów, ale także pomysłami na wartościowe spędzanie czasu z bliskimi.

Rok dobrych myśli

Beata Pawlikowska zapewnia, że 2017 rok będzie dobrym rokiem, pełnym humoru, uśmiechu i radości. W tym celu na wszystkich kartach swojego nowego kalendarza zamieściła afirmacje, złote myśli, przemyślenia, wskazówki i porady – tak, by każdego dnia towarzyszyły nam pozytywne emocje. "Kalendarz 2017. Rok dobrych myśli" to przede wszystkim optymistyczny terminarz, który doda ci energii w te najbardziej negatywne dni, a także ochroni przed deszczową chandrą. Autorka nie zapomniała również o przepisach kulinarnych, które dołączyła do swojego kalendarza. Dzięki temu poznacie ulubione przepisy Beaty Pawlikowskiej m.in. na sałatkę z kaszą jaglaną, brokułami i ogórkami małosolnymi, żytni chleb ze śliwkami i orzechami i rozgrzewającą zupę z soczewicy.

Wszystkie kalendarze ukazały się nakładem Edipresse Książki.