Trasa jest uhonorowaniem albumu The Weeknd “After Hours” z 2020 roku, a także docenionego przez krytyków albumu “Dawn FM”, który ukazał się w styczniu 2022 roku. Kaytranada i Mike Dean wystąpią jako support na wszystkich europejskich koncertach, również w Warszawie.

Trasa w Ameryce Północnej została całkowicie wyprzedana i okazała się niesamowitym sukcesem, bijąc rekordy frekwencji i przynosząc do tej pory ponad 130 milionów dolarów dochodu.

Trasa After Hours Til Dawn jest wspierana przez Binance, globalny ekosystem blockchain stojący za największą na świecie giełdą kryptowalut, udostępniającą technologię Web 3.0 uczestnikom koncertów na całym świecie. Posiadacze biletów otrzymują pamiątkowe NFT, a także uzyskują dostęp do ekskluzywnej kolekcji NFT z trasy koncertowej The Weeknd, we współpracy z HXOUSE, centrum myśli i inkubatorem społeczności dla kreatywnych przedsiębiorców. Pięć procent zysków ze sprzedaży z nadchodzącej kolekcji koncertowej NFT zostanie przekazane na rzecz XO Humanitarian Fund.

Ambasador Dobrej Woli Światowego Programu Żywnościowego Organizacji Narodów Zjednoczonych, Abel „The Weeknd” Tesfaye, ponownie współpracuje ze Światowym Programem Żywnościowym ONZ. Przekaże fundusze z drugiej części trasy na Fundusz Humanitarny XO, który wspiera reakcję organizacji na globalny kryzys głodowy. 6 złotych z każdego biletu sprzedanego w Polsce zostanie przeznaczone na ten ważny cel.

Podczas północnoamerykańskiej części trasy koncertowej fundusz zebrał pieniądze dzięki sprzedaży biletów, wpływom z zakupu ekskluzywnej koszulki koncertowej i bezpośredniej darowiźnie od The Weeknd w wysokości 500 000 dolarów. Do akcji przyłączył się sponsor trasy - firma Binance, która przekazała 2 miliony dolarów na fundusz oraz partnerzy korporacyjni The Weeknd, miejsca koncertów, zarząd World Food Program USA i sympatycy.

Pierwsza dotacja w wysokości 2 milionów dolarów zostanie przeznaczona na pomoc żywnościową i program żywieniowy dla najbardziej zagrożonych regionów Etiopii.