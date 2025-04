John Gray, autor książki wszech czasów dotyczącej związków powrócił z uaktualnionym poradnikiem damsko-męskim dla nowego pokolenia. Jego książki przetłumaczono na 50 języków, a każdy... chce znać język miłości. Jak wzmacniać więzi i rozwijać relację? Cóż, to wszystko w nowej książce, a poniżej przedsmak blisko 400-stronicowego kompendium.

Reklama

Beatlesi wprowadzili nową erę związków opartych na pokrewieństwie dusz w latach sześćdziesiątych XX wieku swoim wielkim przebojem All You Need Is Love („Jedyne, czego potrzebujesz, to miłość”). Otworzyli milionom ludzi oczy na siłę miłości i pokoju, ale niestety wkrótce przyszło zderzenie z rzeczywistością. Okazało się, że miłość i pokój nie rodzą się z samych dobrych intencji. Również sama miłość, bez odpowiedniej wiedzy i umiejętności, też nie wystarczy.

Czy przyjaźń damsko-męska w ogóle istnieje? Historia Adama i Moniki pokazuje, że nie warto wierzyć w stereotypy

Mając większe oczekiwania, przeżywamy silniejszy zawód

Zespół Rolling Stones przywitał lata siedemdziesiąte utworem You Can’t Always Get What You Want („Nie zawsze możesz mieć to, czego chcesz”), po czym Barbra Streisand i Neil Diamond wprowadzili nas w lata osiemdziesiąte hitem You Don’t Bring Me Flowers („Nie przynosisz mi kwiatów”). W latach dziewięćdziesiątych królował utwór I Still Haven’t Found What I’m Looking For („Nadal nie znalazłem tego, czego szukam”) zespołu U2, natomiast ilustracją związków w nowym tysiącleciu jest piosenka Kelly Clarkson Since U Been Gone („Od kiedy odszedłeś”). Wszystkie te piosenki oddają nasze autentyczne pragnienie i poszukiwanie miłości wyższej, a jednocześnie odzwierciedlają coraz większe rozczarowanie, ból i pustkę. Mając większe oczekiwania, przeżywamy silniejszy zawód. - pisze psycholog.

John Gray - „Marsjanie i Wenusjanki. Nowe pokolenie”

Przeżywamy obecnie kryzys duchowy, któremu towarzyszy narastanie zaburzeń lękowych, depresji, przemocy i chorób. Mamy o wiele większą swobodę decydowania o własnym życiu, ale jednocześnie doświadczamy coraz większego cierpienia. Kobiety i mężczyźni mieli okazję przez moment doświadczyć miłości wyższej, lecz nie potrafią podtrzymać tego uczucia i odnaleźć trwałego poczucia spełnienia. Kobiety mają obecnie większą potrzebę odczuwania, że są kochane i wspierane na poziomie osobistym, a mężczyźni, bardziej potrzebują sukcesów na „płaszczyźnie osobistej”.

8 sygnałów, że ten facet będzie (albo już jest) dla ciebie dobrym mężem!

Musimy najpierw zrozumieć, na czym polegają nasze nowe potrzeby związane z miłością, a następnie nauczyć się, jak je zaspokajać w związku opartym na pokrewieństwie dusz. Dopiero wtedy zaczniemy docierać do swoich wewnętrznych zasobów duchowych, które pozwolą nam radykalnie zmniejszyć stres oraz przywrócić miłość i szczęście w naszych sercach.

7 prawd o związkach damsko-męskich według Johna Graya

1. Współczesne pary mają wyższe oczekiwania i przeżywają większe rozczarowanie. Nasi dziadkowie, nasi rodzice byli zazwyczaj zadowoleni. Dzisiaj pragniemy większej satysfakcji emocjonalnej - tego rodzaju związek nazywany jest braterstwem dusz. Z bratnią duszą możemy swobodnie wyrażać własną i prawdziwą osobowość.

2. Mężczyznę bardziej interesuje, jakie uczucia wzbudza w nim dana kobieta, niż to, czy umie gotować i sprzątać, jakiej jest rasy lub wyznania i jaki ma status społeczny. Mężczyzna uwolniony od obowiązku samodzielnego utrzymania rodziny ma większą swobodę realizowania swoich marzeń.

3. Współcześnie kobiety i mężczyźni odczuwają wyższe potrzeby: potrzebę uzyskania wsparcia emocjonalnego oraz możliwość swobodnego i autentycznego wyrażania siebie.

4. Kobieta bez potrzeby mężczyzny jest w stanie zadbać o swój byt i bezpieczeństwo, w związku z czym w jej świadomości dominują wyższe potrzeby spełnienia emocjonalnego, miłości i swobody wyrażania siebie.

5. Dziś pary zakochują się i chcą pozostać zakochane .

6. współcześnie mężczyzna nie musi tłumić „kobiecych” zachowań, aby zasłużyć na miano prawdziwego mężczyzny, a kobieta „męskich”, żeby być uznawana za prawdziwą kobietę. W kobiecie budzi się poczucie misji i spełnienia. Jeszcze 25 lat temu mężczyzna nie był skłonny przyznać, że odczuwa potrzebę kochania.

UWAGA! Konkurs na Instagramie

Mamy dla was 5 egzemplarzy książki „Marsjanie i Wenusjanki. Nowe pokolenie” Johna Graya. Zerknijcie na nasz instagramowy profil: tam szczegóły dotyczące konkursu:

Reklama

Wpis z książki: John Gray. "Marsjanie i Wenusjanki - nowe pokolenie"