Steve Jobs był jedną z kluczowych postaci końca XX wieku. Nie ukończywszy nigdy studiów, pokazał wszystkim dookoła, że posiadając wspaniałą wizję i żelazną determinację oraz bezwzględnie trzymając się raz wyznaczonego celu, można zmienić świat.

Jobs był współzałożycielem firmy Apple, a także głównym wynalazcą pierwszych domowych komputerów. To właśnie dzięki jego uporowi i talentowi lata później do życia zostały powołane takie produkty jak iPad czy iMac, które stanowią dzisiaj dla wielu ludzi podstawę codziennego życia. „jOBS” Joshuy Michaela Sterna to film, który pokazuje początki kariery Steve’a Jobsa oraz wszystkie przeszkody, które musiał pokonać, by móc zrealizować swą nie posiadającą ekwiwalentów w ówczesnej rzeczywistości wizję. Opowiadając o niezwykłym mężczyźnie, który zmienił świat, twórcy „jOBS” pokazują również stojącego za legendą człowieka z krwi i kości.

W rolach głównych występują Ashton Kutcher, Dermot Mulroney, Matthew Modine, Josh Gad, Lukas Haas, J.K. Simmons oraz James Woods. Reżyserii „jOBS” podjął się Joshua Michael Stern na podstawie scenariusza Matta Whiteleya. Za produkcję filmu odpowiada Mark Hulme. Autorem zdjęć został Russell Carpenter, muzykę napisał John Debney, scenografię zaprojektował Freddy Waff, a za kostiumy odpowiadała Lisa Jensen.

Film w kinach już od 30 sierpnia!