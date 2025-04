Po niedawnym powrocie z nowymi utworami "Blindside" i "A Year Ago", James Arthur ogłosił swój piąty, nowy album studyjny “Bitter Sweet Love”, który ukaże się 26 stycznia 2024 roku nakładem Columbia Records.

James ogłasza również swój powrót na scenę z ogromną trasą koncertową w Wielkiej Brytanii i Europie, która trafi do Wielkiej Brytanii w marcu przyszłego roku na 8 ogromnych koncertów arenowych.

Oprócz dwóch niedawno wydanych singli, “Bitter Sweet Love” to powrót Jamesa do jego najlepszych osiągnięć, produkując trzynaście utworów światowej klasy muzyki. Po wyjściu na scenę uderzyło go, jak powinien brzmieć jego piąty album. Na wyprzedanych koncertach tłum śpiewał razem z nim jego hity, zanurzając się w emocjach, które James mógł usłyszeć w swoim głosie.

W ciągu kilku dni od zakończenia trasy koncertowej w Stanach Zjednoczonych, James rozpoczął sesje z różnymi producentami, aby zobaczyć, kto pasuje do jego wizji. Jego ostatni przystanek miał miejsce w Los Angeles ze Stevem Solomonem, z którym współtworzył swój megahit z 2016 roku "Say You Won't Let Go".

Po powrocie do Wielkiej Brytanii James próbował pisać z kolejnymi producentami, ale żaden z nich nie zbliżył się do jego więzi ze Stevem, który przyleciał, aby dokończyć album w Miloco Studios w południowym Londynie zeszłego lata i stworzyć dojrzałe dzieło, pełne głębi i emanujące nienaganną jakością pisania piosenek, która zdefiniowała dotychczasową szanowaną karierę Jamesa.

Urodzony w Middlesbrough, niedawno certyfikowany przez Brit Billion artysta zdobył 4 top 10 albumów, z Back From The Edge z 2016 roku, który osiągnął miejsce numer 1, a w swojej karierze współpracował z takimi artystami jak: Anne-Marie, Sigala, Rudimental, Marshmello i wieloma innymi.

James jest jednym z największych artystów streamingowych na świecie, z ponad 38 milionami słuchaczy miesięcznie w samym Spotify. Utwór "Say You Won't Let Go" stał się jego przełomowym hitem w Stanach Zjednoczonych.

W 2016 roku utwór był najczęściej odtwarzanym utworem w Wielkiej Brytanii i doczekał się 4 miliardów odtworzeń, a oficjalny teledysk do piosenki osiągnął 1,5 miliarda wyświetleń na YouTube. Na początku tego roku utwór stał się jego pierwszym diamentowym singlem RIAA z 10 milionami certyfikowanych jednostek - czyniąc Jamesa jednym z zaledwie 100 odbiorców certyfikatu RIAA Diamond Single w historii programu.

Inne wielkie przeboje obejmują: 'Impossible', 'Can I Be Him', 'Sun Comes Up', 'Naked', 'Empty Space', 'Rewrite The Stars', 'Falling Like the Stars', 'Train Wreck' i 'Lasting Lover', które wszystkie uzyskały platynowe certyfikaty. Utwór Cars Outside staje się obecnie kolejnym globalnym hitem Jamesa.

Album “Back from the Edge” został wydany 28 października 2016 r. i zadebiutował na 1. miejscu UK Albums Chart. Ostatni album Jamesa, It'll All Make Sense In The End z 2021 roku, był zamkniętym projektem nagranym w domu, który w dużej mierze opierał się na zaprogramowanych bitach.

"Im więcej albumów nagrywasz i im większy sukces odnosisz, tym większa presja spoczywa na tobie. Ale ja naprawdę poczułem się znowu jak dzieciak, po prostu tworząc muzykę, którą kochałem, nie martwiąc się o to, że próbuję zadowolić wszystkich".

20.02.2024 – WARSZAWA – COS Torwar

