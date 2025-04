Mark Waters, reżyser "Wrednych dziewczyn" i "Zakręconego piątku" przedstawia nową komedię romantyczną "Jak w niebie" z udziałem Reese Witherspoon (Legalna blondynka, Dziewczyna z Alabamy) oraz Marka Ruffalo (Zakładnik).

Kiedy David (Mark Ruffalo) wynajmuje w San Francisco mieszkanie, ostatnią rzeczą, jakiej się spodziewa, jest współlokatorka. Właśnie zaczął przewracać swoje nowe mieszkanie do góry nogami, kiedy w drzwiach pojawia się śliczna, ale zdecydowanie zbyt władcza młoda kobieta, Elizabeth (Reese Witherspoon), która twierdzi, że mieszkanie należy do jej. David zakłada, że doszło do gigantycznego nieporozumienia... aż do chwili, kiedy... Elizabeth znika tak tajemniczo, jak się pojawiła. Wymiana zamków nie jest w stanie powstrzymać młodej kobiety, która zaczyna pojawiać się i znikać, kiedy tylko ma na to ochotę.

Przekonany, że dziewczyna jest duchem, David usiłuje pomóc Elizabeth przejść na „drugą stronę”. Kiedy jednak Elizabeth odkrywa, że jej postać jest wyraźnie eteryczna - potrafi przenikać przez ściany - zaczyna upierać się, że żyje i nigdzie się nie wybiera. Próbując dociec prawdy na temat tego, co naprawdę stało się z Elizabeth i dlaczego pojawia się właśnie w takiej, a nie innej postaci, David i Elizabeth zakochują się w sobie. Niestety, mają przed sobą bardzo mało czasu.

Historia filmu "Jak w niebie" rozpoczęła się na stronach debiutanckiej powieści francuskiego autora Marca Levy’ego "If Only It Were True". Romantyczna opowieść o miłości pokonującej granice światów – tego fizycznego i metafizycznego - po raz pierwszy zwróciła uwagę pary producentów Laurie MacDonald i Waltera F. Parkesa jeszcze na kilka miesięcy przed wydaniem jej w Wielkiej Brytanii.

Laurie MacDonald tak to wspomina: „Żadne z nas nie czyta po francusku, musieliśmy więc na początku zaufać streszczeniom. Jednak już wtedy byliśmy przekonani, że ta historia i jej bohaterowie wspaniale sprawdzą się na ekranie”.

Kiedy już producenci przeczytali angielskie tłumaczenie powieści, ich wrażenie tylko się potwierdziło. Tak mówi o tym Walter Parkes: „W temacie tej powieści było coś czarującego. Była romantyczna i zabawna... Dlatego też nie zastanawialiśmy się zbyt długo nad nabyciem praw do niej i rozpoczęciem przygotowań do produkcji”.

Witherspoon mówi, że w procesie obsadzenia jej w roli Elizabeth „brała udział odrobina przeznaczenia”. „Byłam właśnie w trakcie przeprowadzki, kiedy podpisałam kontrakt na udział w »Jak w niebie«. Rozpakowywałam się, układałam książki na półce i znalazłam »If Only It Were True«. Kupiłam tę powieść dawno temu i pamiętam, że kiedy ją czytałam, pomyślałam, że byłby z tego niezły film”.

Aktorka dodaje, że jednym z elementów, który zwrócił jej uwagę na ten projekt, był problem odnalezienia równowagi w życiu. „Można odnosić olbrzymie sukcesy zawodowe, ale ważne jest także to, aby doskonalić swoją duszę i po prostu mieć życie osobiste. Grana przeze mnie postać, Elizabeth, jest oddaną swojej pracy lekarką. W jej życiu nie ma miejsca na związek; po prostu nie ma na to czasu. W trakcie rozwijania się ekranowej historii kobieta odkrywa, że o życie prywatne należy troszczyć się w takim samym stopniu, jak o życie zawodowe. Należy odnaleźć równowagę, która dla wielu ludzi jest sporym problemem”.

U boku Witherspoon, w roli Davida został obsadzony Mark Ruffalo. Granie u boku postaci, której nikt inny nie widzi, było dla Ruffalo specyficznym wyzwaniem, podobnie zresztą, jak dla Witherspoon, której Elizabeth pochodzi nie z tego świata. Sceny z obojgiem musiały być kręcone podwójnie. Jedna z udziałem Witherspoon, a druga bez niej. Dzięki temu, w trakcie montażu, Waters mógł swobodnie poruszać się między punktem widzenia Davida, a perspektywą osób, które nie są świadome obecności Elizabeth.

Dina Waters opowiada: „Gram rolę siostry Elizabeth, Abby, która jest czymś w rodzaju yin w stosunku do yang reprezentowanego przez Elizabeth. Elizabeth jest zapalonym, świetnie zorganizowanym lekarzem, a Abby to jej trochę szalona, starsza siostra. Chociaż to Abby ma męża i dzieci, ciągle pozostała tą samą hippiską, jaką była w czasach swojej młodości. Kiedy David usiłuje przekonać Abby, że Elizabeth przez cały czas przebywa z nim w jego-jej mieszkaniu, Abby podchodzi do tego sceptycznie i wyraża to w bardzo zabawny sposób”.

Tak naprawdę jest tylko jedna osoba, która wierzy Davidowi. Szukając odpowiedzi na dręczące go pytania, David odwiedza księgarnię specjalizującą się w zjawiskach nadprzyrodzonych i spotyka Darryla, który na pierwszy rzut oka nie wydaje się być kimś, kto mógłby pomóc. Obdarzony czymś, co sam nazywa „darem”, Darryl jest jednak w stanie wyczuć obecność Elizabeth, chociaż nie potrafi jej zobaczyć ani usłyszeć. Laurie MacDonald mówi, „Darryl jest kluczową postacią w filmowej intrydze. Jeśli musisz stawić czoła sytuacji, w której w twoim mieszkaniu zjawia się duch, a ty nigdy nie wierzyłeś w takie rzeczy, jedynym sposobem na to, aby nie oszaleć, jest spróbować to wytłumaczyć... Mieszkając w San Francisco, można pójść na przykład do okultystycznej księgarni. W naszym przypadku jest ona prowadzona przez kogoś takiego jak Darryl”.

Zarówno akcja powieści "If Only It Were True" jak i filmu "Jak w niebie" rozgrywają się w San Francisco, ukochanym mieście reżysera Marka Watersa. „Mieszkałem tam przez pięć lat i mam ulubione miejsca, które teraz mogłem wziąć pod uwagę w scenariuszu”, mówi. „Miałem przy tym sporo zabawy, ponieważ podczas produkcji filmu mogłem odwiedzić w San Francisco stare kąty, a w tym samym czasie szukać pięknych plenerów dla potrzeb filmu”.

