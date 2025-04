„Wyrosnąć z DDA. Wsparcie dla dorosłych córek alkoholików” - niezwykle potrzebna pozycja

Mimo że pierwsze wydanie „Wyrosnąć z DDA. Wsparcie dla dorosłych córek alkoholików” nie ukazało się w Polsce, tym razem i my możemy śmiało czerpać z tej skarbnicy wiedzy. To nieoceniona pomoc dla osób, które wychowały się w domu z jednym lub obojgiem rodziców alkoholików (albo dla ich bliskich, którzy pragną zrozumieć rozmaite mechanizmy przez lata wypracowywane przez DDA). Jeśli zatem znasz kogoś, kto mógłby identyfikować się z historiami dorosłych dzieci alkoholików opisanymi w tej książce i, tym samym, uwierzyć w siebie, poprawiając jakość swojego życia, podsuń mu to dzieło i pozwól wyciągnąć z niego wnioski.

Autor książki „Wyrosnąć z DDA. Wsparcie dla dorosłych córek alkoholików”, doktor Robert J. Ackerman, już od kilkudziesięciu lat pracuje z dorosłymi córkami alkoholików w Stanach Zjednoczonych (co ciekawe, sam jest DDA). Pomaga tym kobietom w zaakceptowaniu ich skomplikowanej przeszłości, zrozumieniu siebie, a także rozpoczęciu procesu zdrowienia. Ackerman wielokrotnie udowodnił przy tym, że mają one wystarczająco dużo wytrwałości oraz siły, aby dawne zranienia nie definiowały ich dorosłego życia. Pokazał też, że DDA mogą budować szczęśliwe relacje, ciesząc się satysfakcjonującym, wymarzonym życiem, a umiejętności nabyte w trudnym dzieciństwie, w dorosłości wykorzystywać jako atuty.

Nie piszę o rozpaczy i beznadziei ofiar. Wiele kobiet, których słowa przytaczam w tej książce, powtarzało, że ma się za zwyciężczynie – twierdzi Ackerman, wprowadzając nas w świat opisywanych przez niego historii.

Nie jest tajemnicą, że osoby, które dorastają w rodzinie alkoholowej, zmagają się z pewnymi (nierzadko powtarzalnymi) trudnościami i mechanizmami w dorosłym życiu. Spostrzeżenia dorosłych córek alkoholików, które zawarto w tej książce, są dla wielu ludzi nie tylko dawką upragnionej ulgi (być może dziś tego potrzebowałaś - wiedz, że nie tylko ty „TAK MASZ”, nie jesteś sama), ale także możliwością poszerzenia samoświadomości oraz właśnie zajrzenia w głąb siebie, a także swoich emocji.

Wszystkie objęte badaniem osoby wyrażały to samo pragnienie, by lepiej rozumieć siebie, swoje obecne zachowania oraz sposoby, w jakie mogą zmienić swoje życie na lepsze. Problemy, jakie te kobiety poruszały, dotyczyły rozumienia cech ich osobowości i zachowań, związków międzyludzkich i kwestii bliskości, relacji z rodzicami, własnych umiejętności rodzicielskich, przepracowania uczuć z dzieciństwa, własnych uzależnień, tożsamości płciowej i chęci dojścia do pełni zdrowia – czytamy we wstępie książki „Wyrosnąć z DDA. Wsparcie dla dorosłych córek alkoholików”.

Bezpośrednie relacje pacjentek autora tej książki pokazują, że warto podjąć walkę o własne szczęście. W książce „Wyrosnąć z DDA. Wsparcie dla dorosłych córek alkoholików” pacjentki Ackermana podzieliły się więc swoimi prywatnymi, trudnymi doświadczeniami oraz przeżyciami. Te historie są najlepszym dowodem, że choć niełatwo jest zdefiniować na nowo wartości takie jak zaufanie czy miłość, to jednak nauka, praca nad sobą oraz zrozumienie własnych emocji umożliwia nam odzyskanie wiary w piękno świata. A to kluczowe elementy w kwestii osiągnięcia stanu spełnienia i szczęścia.

DDA – co charakteryzuje dorosłe dzieci alkoholików?

Wychowałaś się w rodzinie alkoholowej? Rozpoznajesz w sobie osobę, która wciąż (prawdopodobnie zbyt) często rezygnuje z własnych potrzeb na rzecz cudzych? Co więcej – dążysz do perfekcji w każdej sferze twojego życia, a potwierdzenia własnej wartości szukasz u innych osób? Do tego dochodzi nieuzasadniony lęk i wieczny niepokój, który stał się twoim stałym towarzyszem? Jeśli brzmi to znajomo, poza skorzystaniem z profesjonalnej pomocy psychoterapeuty/psychologa, sugerujemy ci zapoznać się ze schematami, które bardzo często reprezentują właśnie DDA.

Dorastanie w rodzinie alkoholowej to coś, co bez wątpienia odciska głębokie piękno na psychice. Bezbronne dziecko nie jest bowiem w stanie poradzić sobie z zastaną rzeczywistością, dlatego często wypracowuje rozmaite schematy, które pomagają mu funkcjonować, w tym np. schemat „mistrzyni przetrwania”. Niestety, tego rodzaju przyzwyczajeń z dzieciństwa trudno jest się pozbyć w dorosłym życiu. Proces uwalniania często trwa długo i wymaga od nas olbrzymiego zaangażowania. Jednym z kluczowych elementów zdrowienia jest zdanie sobie sprawy, że wypracowane w dzieciństwie schematy… nie są już nam potrzebne. I ta pozycja pozwala nam to zrozumieć.

Książka „Wyrosnąć z DDA. Wsparcie dla dorosłych córek alkoholików”: co w niej znajdziemy?

Na książkę „Wyrosnąć z DDA. Wsparcie dla dorosłych córek alkoholików” wydawnictwa Feeria, której autorem jest Robert J. Ackerman, składa się 15 interesujących rozdziałów:

1. Czy tylko ja to czuję? Listy idealnych córek

2. Ciche jęknięcia - córki w rodzinach alkoholowych

3. Czego się nauczyłaś w domu?

4. Tego się nauczyłam

5. Pijące matki – ból wkupywania się w łaski

6. Pijący ojcowie – najdroższa córunia

7. Dwójka pijących rodziców - mnożenie, nie dodawanie

8. Sekrety, sekrety i jeszcze raz sekrety

9. Ja, ja sama i całkiem ja – jak dobrze znasz tych ludzi?

10. Jakim typem dorosłej córki jesteś?

11. Nie jesteśmy współuzależnieni, prawda?

12. Związki, czyli kogo takiego poślubiłaś?

13. Idealne rodzicielstwo

14. Myślę, że mi się uda

15. Serdeczne pozdrowienia dla Siebie od Córki

Książkę „Wyrosnąć z DDA. Wsparcie dla dorosłych córek alkoholików” kupisz TUTAJ. Prywatne doświadczenia jej autora, jego wieloletnia praca z dorosłymi córkami alkoholików oraz fakt, że jest współzałożycielem amerykańskiego National Association for Children of Alcoholics sprawiły, że ta pozycja jest przesycona merytorycznymi, niezwykle cennymi treściami.

Jeśli w dzieciństwie doświadczyłaś cierpień wynikających z choroby alkoholowej twoich rodziców, nie odbieraj sobie prawa to tego, aby w dorosłości pragnąć miłości, radości, zdrowia i piękna. Uwolnij się od demonów przeszłości. Zasługujesz na długie i szczęśliwe życie, bez względu na okoliczności, w których przyszło ci dorastać.