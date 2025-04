Charytatywny Bazar Rozmaitości odbędzie się 10 grudnia (sobota) w designerskich przestrzeniach centrum konferencyjnego hotelu Vienna House by Wyndham w Łodzi, ul. Ogrodowa 17. Dochód z wydarzenia zostanie przekazany łódzkiemu hospicjum na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, który pozwoli na powrót do domu choremu pacjentowi z przewlekłą niewydolnością oddechową. Jego koszt to około 75 tysięcy zł. Na bazarze będzie można wziąć udział w warsztatach i loterii, zrobić świąteczne zakupy rękodzieła, degustować, spotkać się ze św. Mikołajem czy wysłać świąteczną kartkę dla dzieci Hospicjum. Warto więc przyjść całą rodziną do hotelu 10 grudnia i dołączyć się do akcji.

„Vienna House by Wyndham Andel’s Lodz współpracuje z łódzkim Hospicjum już od lat. Do tej pory wspieraliśmy je poprzez jednorazowe darowizny czy akcje wolontaryjne. Teraz jednak postanowiliśmy wykorzystać to, w czym jesteśmy najlepsi: w organizacji spotkań i okazywaniu gościnności!” – podkreśla Anna Olszyńska, general manager hotelu. – „Kiedy dowiedzieliśmy się, jak wielkie są potrzeby Hospicjum, postanowiliśmy działać. Pomaganie leży w naszym DNA. Tym razem postanowiliśmy zaangażować się na 100%. Jesteśmy zdeterminowani, aby osiągnąć nasz cel!” – dodaje. Tym celem jest zbiórka właśnie co najmniej 75 tysięcy złotych, które jest potrzebne na pomoc jednemu dziecku.

W myśl idei, że wspólne pomaganie jest jeszcze wartościowsze, hotel zachęcił do współpracy wielu partnerów – od znanego artysty grafika Andrzeja Pągowskiego czy mezzosopranistki Małgorzaty Walewskiej, przez partnerów korporacyjnych, takich jak Dachser czy Infosys po partnerów instytucjonalnych, m.in. Łódzką Organizację Turystyczną, Grupę Ratownictwa Specjalistycznego czy patronów medialnych, którym są polki.pl. W loterii na Bazarze będzie można wygrać książki czy płyty z autografami, cenne gadżety czy kulinarne specjały. Dzieci dostaną prezenty od św. Mikołaja, pomalują buźki, spotkają się z psami ratowniczymi i ratownikami i pobawią się z animatorami. Rodzice będą mogli spróbować specjałów autorstwa wyśmienitych kucharzy Vienna House by Wyndham, zakupić biżuterię, świece, świąteczne ozdoby czy pierniki hand made. Za atrakcje pobierana będzie cegiełka do akcji.

„Potrzeby ludzkie są niezaspokajalne. Jednak nasze hospicjum działa w oparciu o empatię. Staramy się zaspokoić potrzeby naszych małych pacjentów i udowodnić, że każda chwila spędzona z rodziną jest na wagę złota.” – podkreśla Jarosław Maćkiewicz, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia "Łódzkie Hospicjum dla Dzieci - Łupkowa". – „Chcemy, aby wszystkie nieuleczalnie chore dzieci z Łodzi i województwa łódzkiego mogły wrócić do domu, jeżeli tylko jest taka medyczna możliwość. Dziecko z niewydolnością oddechową potrzebuje specjalistycznego sprzętu: respiratora, koncentratora tlenu, pulsoksymetru, ssaka sieciowo-bateryjnego, asystora kaszlu, czasem też pompy żywieniowej. I specjalnego łóżka rehabilitacyjnego ułatwiającego opiekę. Taki sprzęt to koszt około 75 tysięcy złotych, a serwis respiratora to dodatkowe 3 tysiące rocznie. Aktualnie hospicjum ma pod swoją opieką 117 pacjentów, z czego 97 przebywa w domu.” To właśnie dlatego celem Charytatywnego Bazaru jest uzbieranie co najmniej 75 tysięcy zł. Ta kwota pozwoli podnieść jakość życia jednego podopiecznego lub podopiecznej stowarzyszenia. Może dzięki temu będzie mógł czy mogła tańczyć na wózku jak Kacper czy pójść na studia, jak Piotr, który komunikuje się ze światem obsługując komputer wyłącznie za pomocą ruchu gałek ocznych.

Pomóż i wesprzyj akcję na rzecz Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa:

Przyjdź na Bazar 10 grudnia w godzinach 11:00 – 16:00, Vienna House by Wyndham Andel’s Lodz, ul. Ogrodowa 17, Łódź (tuż przy Manufakturze).

Wpłać dowolną kwotę na konto:

Numer konta bankowego: 64 1240 3060 1111 0000 3452 4833

Bank PeKaO S.A. III o/Łódź

Koniecznie z dopiskiem „BAZAR”

Bo „Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli.” jak powiedział Albert Schweitzer.

Wydarzenie wspierają: Andrzej Pągowski, Andrzej Polan, Blue Café, Małgorzata Walewska, Agnieszka Kołodziejska, Grupa Ratownictwa Specjalistycznego, Fundacja Ulicy Piotrkowskiej, DJ Lamus, Łódzka Organizacja Turystyczna, Agnieszka Kołodziejska Radio ZET, Warsztaty terapii zajęciowej „Razem”, Agata Ubysz, Paweł Brzeziński, Przyjaciele Świata, Zespół Szkół Ekonomiczno–Turystyczno–Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi (klasa patronacka), Pracownicy Vienna House by Wyndham Andel’s Lodz

