Twoje dziecko zna już wszystkie bajki, baśnie i legendy? Chcesz nauczyć go czegoś więcej, ale nie wiesz jak. My polecamy książkę „Te co skaczą i fruwają bardzo różnie wyglądają" wydawnictwa Monocucos. Dlaczego? Bo uczy mądrych wartości, uruchamia myślenie i pokazuje, jak być dobrym człowiekiem.

O czym jest książka i dlaczego warto?

MONOCUCOS to projekt stworzony dla dzieci, który wspiera budowanie dobrych wartości poprzez zabawy i wyobraźnię. MONOCUCOS jest alternatywą do rosnącej oferty rynkowej produktów dla dzieci, które często tylko “zajmują czas". Jest wynikiem zrozumienia jak bardzo ważne jest zadbanie o każdy, nawet najbardziej subtelny aspekt edukacji dzieci, które będzie owocować w przyszłości i przygotuje ich do roli wiarygodnych agentów zmian w społeczeństwie.

MONOCUCOS plasuje się w kategorii “współczesnej bajki" o tolerancji i wszechstronnej akceptacji dla różnorodności. To projekt zainspirowany rzeczywistością życia w coraz bardziej zglobalizowanym i zdywersyfikowanym społeczeństwie.

Poprzez komunikację dla dzieci w kategorii wiekowej 2-6 lat, projekt MONOCUCOS aspiruje być istotnym katalizatorem nowej myśli; zrozumienia nieocenionego nadal faktu, że harmonijne współżycie w róźnorodności jest istotnym fundamentem lepszego społeczeństwa w przyszłości.

Kto jest autorem MONOCUCOS ?

ALEJANDRA MONTERRUBIO - Ilustrator, grafik, artystka meksykańska mieszkająca w Kanadzie. Jej wielokulturowa postać żyjąca w mocno zdywersyfikowanym społeczeństwie Kanady była źródłem powstania Monocucos.

JOHN NÚÑEZ - Publicysta kolumbijski mieszkający w Polsce, miłośnik pisania. Jego profil zawodowy ukształtował się przez tworzenie tekstów, nadzór nad kreacją i opracowywaniem strategii komunikacji w agencjach reklamowych Ameryki Łacińskiej i Europy.

Jaki jest plan rozwoju?

Projekt powstawał w języku hiszpańskim aby być wprowadzony początkowo na rynki Kolumbii i Meksyku. W trakcie tego procesu pojawił się kontakt w Los Angeles zainteresowany wprowadzeniem na tamtejszy rynek wersji cyfrowej i animowanej.

Zgodnie z zaleceniami managera projektu MONOCUCOS jest aktualnie marką z rejestrem na cały świat. Pierwsza kolekcja opowiadań MONOCUCOS w Kolumbii jest właśnie w trakcie produkcji. W Hiszpanii jedno opowiadanie jest w trakcie próby druku.

Pracujemy nad przygotowaniem wersji angielskiej na rynek kanadyjski i właśnie zakończyliśmy pierwsze tłumaczenie MONOCUCOS na język polski.