Ponad 30 godzin warsztatów tanecznych pod okiem najlepszych instruktorów karaibskich rytmów, trzy imprezy w ciągu dnia i cztery w nocy, szalona energia, południowy temperament i żar zmysłów - tego mogą spodziewać się uczestnicy nadchodzącego El Sol Zouk Festival. Od 19 do 22 stycznia stolicę opanują miłośnicy zouka, egzotycznego i wybuchowego tańca rodem Karaibów, który podbija kolejne parkiety Europy.

Całość wydarzenia odbędzie się w blasku scenicznych reflektorów, przy dźwiękach energetycznej muzyki, którą zapewnią świetni DJ oraz w słonecznej oprawie win El Sol - sponsora tytularnego imprezy.

Rozgrzany do czerwoności parkiet jeszcze nie zdążył ostygnąć po ogromnym sukcesie 12. edycji El Sol Salsa Festival, numeru 1 na europejskiej scenie tanecznej. A już temperaturę podgrzewać będą gorącokrwiści tancerze karaibskiego zouka, który zdobył już serca tancerzy z Holandii, Niemiec i Czech.

Z kreolskiego zouk oznacza zabawę, imprezę. Jako taniec wyewoluował w latach 80. z lambady, niezwykle popularnego tańca brazylijsko-boliwijskiego, wypromowanego przez zespół Kaoma, i stanowi bardziej namiętną, sensualną jej wersję.