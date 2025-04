Poznaj laureatów! Zobacz, których artystów doceniła słynna radiostacja.

Zwycięzcy tegorocznej, trzeciej gali iHeartRadio Music Awards już są znani! Uroczystość odbyła się w Inglewood w Kaliforni i poprowadził ją wokalista i tancerz - Jason Derulo. Rok 2016 należał do Taylor Swift oraz Justina Biebera, którzy okazali się najlepszymi piosenkarzami roku. Kto jeszcze został doceniony?

Zwycięzcy iHeartRadio Music Awards 2016

W kategorii „Piosenka roku” wygrała Adele z utworem “Hello”. Inni nominowani w tej kategorii:

“Blank Space” – Taylor Swift

“Can’t Feel My Face” – The Weeknd

“Shut Up and Dance” – Walk the Moon

“Uptown Funk” – Mark Ronson oraz Bruno Mars

W kategorii „Piosenkarka roku” zwyciężyła Taylor Swift. Nominowane w tej kategorii były jeszcze:

Adele

Carrie Underwood

Meghan Trainor

Selena Gomez

W kategorii „Piosenkarz Roku” zwyciężył Justin Bieber. Pozostali nominowani:

Ed Sheeran

Luke Bryan

Sam Smith

The Weeknd

Justin Bieber fot. ONS.pl

W kategorii „Najlepszy nowy artysta” nagrodę otrzymał Fetty Wap. Inni nominowani artyści:

Hozier

Sam Hunt

Shawn Mendes

Tove Lo

W kategorii „Najlepszy duet, grupa roku” wygrał Maroon 5. Pozostali nominowani:

Fall Out Boy

One Direction

Walk the Moon

Zac Brown Band

W kategorii „Album roku” nagrodzony został album Taylor Swift, zatytułowany „1989”. Inne nominowane krążki:

25 – Adele

Beauty Behind the Madness – The Weeknd

In the Lonely Hour – Sam Smith

X – Ed Sheeran

W kategorii „Najlepsza trasa koncertowa” bezkonkurencyjna okazała się ponownie Taylor Swift. Inni nominowani:

Foo Fighters

Garth Brooks

Luke Bryan

U2

Bono z zespołu U2 fot. ONS.pl

W kategorii „Alternatywny artysta rockowy roku” nagrodę zgarnął amerykański duet Twenty One Pilots. Pozostali nominowani:

Awolnation

Foo Fighters

Muse

X Ambassadors

W kategorii „Alternatywny utwór rockowy roku” najlepszy okazał się kawałek Twenty One Pilots - “Stressed Out”. Inne nominowane utwory:

“Cigarette Daydreams” – Cage The Elephant

“Ex’s & Oh’s” – Elle King

“Renegades” – X Ambassadors

“Shut Up and Dance” – Walk the Moon

W kategorii „Rockowy wykonawca roku” zwyciężył zespół Foo Fighters. Nominowani byli również:

Breaking Benjamin

Disturbed

Five Finger Death Punch

Three Days Grace

W kategorii „Rokowy utwór roku” najlepszy okazał się “Heavy Is the Head”, Zac Brown Band oraz Chris Cornell. Pozostali nominowani w tej kategorii:

“Cut the Cord” – Shinedown

“Failure” – Breaking Benjamin

“Footsteps” – Pop Evil

“I Am Machine” – Three Days Grace

W kategorii „Piosenka country roku” zwyciężył Chris Janson z kawałkiem “Buy Me a Boat”. Pozostałe nominowane utwory:

“Homegrown” – Zac Brown Band

“I See You” – Luke Bryan

“Lose My Mind” – Brett Eldredge

“Take Your Time” – Sam Hunt

W kategorii „Wykonawca country roku” wygrał Luke Bryan. Nomionowani byli również:

Blake Shelton

Brad Paisley

Sam Hunt

Thomas Rhett

W kategorii „Taneczna piosenka roku” bezkonkurencyjna okazała się “Where Are Ü Now”, w wykonaniu Skrillex & Diplo oraz Justina Biebera. Inne nominowane kawałki:

“Hey Mama” – David Guetta oraz Nicki Minaj, Bebe Rexha & Afrojack

“Lean On” – Major Lazer & DJ Snake oraz MØ

“Waves” – Mr. Probz

“You Know You Like It” – DJ Snake & AlunaGeorge

W kategorii „Wykonawca dance roku” najlepszy okazał się Calvin Harris. Pozostali nominowani:

David Guetta

Major Lazer

Skrillex & Diplo

Zedd

W kategorii „Piosenka hiphopowa roku” nagrodzony został kawałek “Hotline Bling” Drake’a. Inne nominowane utwory:

“Blessings” – Big Sean oraz Drake & Kanye West

“Flex (Ooh, Ooh, Ooh)” – Rich Homie Quan

“Trap Queen” – Fetty Wap

“Truffle Butter” – Nicki Minaj oraz Drake & Lil Wayne

W kategorii „Artysta hihopowy roku” zwyciężył Drake. Pozostali nominowani:

Big Sean

Fetty Wap

Future

J. Cole

W kategorii „Piosenka R&B roku” doceniony został kawałek The Weeknd - “Earned It”. Inne nominowane utwory:

“Bitch Better Have My Money” – Rihanna

“Planes” – Jeremih oraz J. Cole

“Post To Be” – Omarion oraz Chris Brown & Jhene Aiko

“The Hills” – The Weeknd

W kategorii „Artysta R&B roku” wygrał Chris Brown. Wśród nominowanych znajdowali się tacy wykonawcy jak:

Beyoncé

The Weeknd

Trey Songz

Usher

W kategorii „Latynoska piosenka roku” doceniony został kawałek “El Perdón”, w wykonaniu Nicky Jam & Enrique Iglesiasa. Inne nominowane utwory:

“Ay Vamos” – J Balvin

“Hilito” – Romeo Santos

“La Gozadera” – Gente De Zona oraz Marc Anthony

“Mi Verdad” – Maná oraz Shakira

Nicky Jam fot. ONS.pl

W kategorii „Latynoski artysta roku” zwyciężył Pitbull. O nagrodę ubiegali się:

Enrique Iglesias

J Balvin

Nicky Jam

Prince Royce

W kategorii "Regionalna meksykańska piosenka roku" nagrodzono “Levantando Polvadera” – Voz de Mando. Pozostałe nominowane piosenki:

“Aunque Ahora Estés Con Él” – Calibre 50

“Eres Una Niña” – Gerardo Ortiz

“Mi Vicio Más Grande” – Banda El Recodo de Cruz Lizárraga

“Te Metiste” – Ariel Camacho y Los Plebes del Rancho

W kategorii "Regionalny meksykański wykonawca roku" zwyciężył zespół Banda Los Recoditos. Inni nominowani:

Calibre 50

Gerardo Ortiz

Julión Álvarez y Su Norteño Banda

Voz De Mando

W kategorii „Najlepsza piosenka liryczna” bezkonkurencyjna okazała się “Fight Song”, w wykonaniu Rachel Platten. Inne nominowane utwory:

“Die A Happy Man” – Thomas Rhett

“Hello” – Adele

“Photograph” – Ed Sheeran

“See You Again” – Wiz Khalifa oraz Charlie Puth

W kategorii „Najlepsza współpraca” nagrodę zgarnęli Mark Ronson oraz Bruno Mars za kawałek “Uptown Funk”. Pozostali nominowani:

“Bad Blood” – Taylor Swift oraz Kendrick Lamar

“Like I’m Gonna Lose You” – Meghan Trainor oraz John Legend

“See You Again” – Wiz Khalifa oraz Charlie Puth

“Where Are Ü Now” – Skrillex & Diplo oraz Justin Bieber

W kategorii „Najlepszy cover” zwyciężył numer “Uptown Funk” – Fifth Harmony, Jasmine V, Jacob Whitesides i Mahogany Lox/ Mark Ronson oraz Bruno Mars. Inne nominowane kawałki:

1989 (Album in Full) – Ryan Adams kowerujący Taylor Swift

“Bad Blood” – Alessia Cara kowerujący Taylor Swift

“Bitch Better Have My Money” – Kelly Clarkson kowerujący Rihannę

“Cheerleader” – Pentatonix kowerujący Omiego

“Hands To Myself/Sorry” – Troye Sivan kowerujący Selenę Gomez i Justina Biebera

“Hello” – Demi Lovato kowerujący Adele

“Hotline Bling” – Justin Bieber kowerujący Drake'a

“Hotline Bling” – Sam Smith & Disclosure kowerujący Drake'a

“Trap Queen” – Ed Sheeran kowerujący Fetty'ego Wapa

W kategorii „Najlepsza piosenka filmowa” zwyciężyła Lady Gaga z kawałkiem “Til It Happens To You”, z dokumentu „The Hunting Ground”. Pozostale nominowane utwory:

“Earned It” – The Weeknd (50 Shades of Grey)

“Love Me Like You Do” – Ellie Goulding (50 Shades of Grey)

“See You Again” – Wiz Khalifa oraz Charlie Puth (Furious 7)

“Writing’s On The Wall” – Sam Smith (Spectre)

W kategorii „Najbardziej memogenny moment” (ang. „Most Meme-able Moment”) wygrała scena z klipu “Blank Space” Taylor Swift – zwariowana dziewczyna z rozmazanym makijażem. Pozostali nominowani:

Adele i wszystkie memy z utworu “Hello” (Lionel Richie, Miss Piggy, itp.)

Drake w “Hotline Bling”

Katy Perry - the Left Shark (z Super Bowl 49)

Kanye West - Kanye For President / Kanye 2020

W kategorii „Potrójne zagrożenie” zwyciężyła – piosenkarka, aktorka i tancerka - Selena Gomez. Inni nominowani:

Lady Gaga – piosenkarka, aktorka, aktywistka

Hailee Steinfeld – piosenkarka, aktorka, modelka

Jason Derulo – piosenkarz, prezenter, tancerz

Jennifer Lopez – piosenkarka, aktorka, tancerka

Justin Timberlake – piosenkarz, aktor, tancerz

Nick Jonas – piosenkarz, aktor, model

Troye Sivan – piosenkarz, aktor, youtuber

Usher – piosenkarz, aktor, tancerz

Zendaya – piosenkarka, aktorka, tancerka

Selena Gomez fot. ONS.pl

W kategorii „Najlepsza armia fanów” (ang. „Best Fan Army”) zwyciężyli Beliebersi, czyli fani Justina Biebera. Pozostali nominowani:

5 Seconds of Summer – 5SOSFam

Adam Lambert – Glamberts

Ariana Grande – Arianators

Demi Lovato – Lovatics

Fifth Harmony – Harmonizers

Little Mix – Mixers

Nicki Minaj – Barbz

One Direction – Directioners

Selena Gomez – Selenators

Shawn Mendes – Mendes Army

Taylor Swift – Swifties

