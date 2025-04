Film Hotel oto naprawdę zwariowany komediodramat klimatem nawiązujący do słynnego filmu Sophii Coppoli "Między słowami". Czarna komedia Lisy Langseth rozbawiła widzów w rodzinnej Szwecji, stając się jednym z najpopularniejszych filmów 2013 roku. Została też sprzedana do dystrybucji w kilkunastu europejskich krajach. „Hotel” jest laureatem prestiżowej nagrody Guldbaggegalan, "szwedzkich Oscarów" przyznawanych przez Szwedzki Instytut Filmowy dla Najlepszej Aktorki Drugoplanowej.

"Hotel" - o filmie

Perfekcyjna w każdym calu - to określenie idealnie pasuje do Eriki. Jest piękna, odnosi sukcesy w pracy, ma wokół siebie mnóstwo przyjaciół, wspaniałego partnera i spodziewa się dziecka. Jest doskonale przygotowana na jego narodziny: kupiła wszystkie niezbędne sprzęty, zaplanowała poród co do minuty, a także szczęśliwe macierzyństwo. Los jednak chciał inaczej: po przedwczesnym porodzie przychodzi na świat chore dziecko, a Erikę dopada wyjątkowo ciężka depresja poporodowa. Kobieta szuka pomocy na terapii grupowej prowadzonej, gdzie poznaje dziwaków i wariatów, w tym Rikarda mającego obsesję na punkcie tortur i własnej matki, nieśmiałą jak diabli Ann-Sofi oraz milczącego Petera.

Słuchając o traumach innych ludzi, Erika powoli wraca do życia. Inspiruje ją psychologiczna zasada: życie jest jak hotel - jeśli ci się w nim coś nie podoba, po prostu zmień pokój. Kobieta wciela ją w życie bardzo dosłownie - razem z piątką pacjentów podróżuje po niewielkich hotelach. W każdym kolejnym pokoju Erika i jej towarzysze tworzą swoją osobowość od nowa, dzięki czemu mogą wspólnie przepracować swoje traumy. Uczucie odosobnienia zbliża klimatem film do słynnej tokijskiej opowieści Sophii Coppoli "Między słowami"

„Reżyserka przygotowała tu subtelny napar z humoru, współczucia, doprawiła to poczuciem nieprzystawalności do rzeczywistości i osamotnienia. Jednym z jego kluczowych składników jest pełna oddania i mocy gra aktorów na czele z Alicia Vikander, gwiazdą jej reżyserskiego debiutu "Pure". W tym hotelu na pewno będziecie się chcieli zameldować" - Alissa Simon, Variety

