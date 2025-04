Alfred Hitchcock był mistrzem horroru i jedną z najbardziej niezwykłych postaci w historii kina. Jego filmy wbijały widzów w fotele i weszły na trwałe do klasyki światowego kina. Niewielu wie, że jego życie osobiste było niemniej fascynujące niż jego filmy.

U szczytu kariery legendarny reżyser postanawia zrealizować inspirowany autentycznymi wydarzeniami horror zatytułowany ”Psychoza”. Gdy hollywoodzkie studia odrzucają projekt, Hitchcock postanawia sam go sfinansować. Decyzja ta prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji w jego życiu zawodowym i prywatnym. Pod wielkim znakiem zapytania staje nie tylko jego dalsza kariera, lecz także relacje z żoną, która od lat kocha go i wspiera jak nikt inny. Czy ryzyko się opłaci?

Atutem filmu jest znakomita obsada aktorska: laureat Oscara Anthony Hopkins (”Milczenie owiec”), laureatka Oscara Helen Mirren (”Królowa”), Scarlett Johansson (”Między słowami”), Jessica Biel (”Sylwester w Nowym Jorku”), nominowana do Oscara Toni Collette (”Mała miss”), Danny Huston (”X-Men Geneza: Wolverine”) i James D’Arcy (”Pan i władca: Na krańcu świata”).