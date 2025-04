„Trzej muszkieterowie: D’ Artagnan” opowiada historię, której bohaterem jest młody, waleczny Gaskończyk d’Artagnan. W drodze do Paryża staje on w obronie młodej kobiety. Pokonany przez zamaskowanych napastników cudem uchodzi z życiem. Po przybyciu do stolicy postanawia odnaleźć sprawców i wymierzyć im sprawiedliwość. Nie podejrzewa, że w ten sposób trafi w sam środek międzynarodowej intrygi zagrażającej bezpieczeństwu Francji. Wraz z nowymi przyjaciółmi, muszkieterami Atosem, Portosem i Aramisem próbuje udaremnić niebezpieczne machinacje kardynała Richelieu.

Jednak to miłość do pięknej Konstancji Bonasiuex sprowadzi na niego prawdziwe niebezpieczeństwo. Konstancja jest powiernicą królowej Francji, która zostaje uwikłana w niebezpieczną grę, mającą na celu wciągnięcie kraju w wyniszczającą wojnę. D’Artagnan musi stanąć do walki o bezpieczeństwo i honor swojej ukochanej oraz jej pani. W ten sposób staje się śmiertelnym wrogiem Milady de Winter, która nie cofnie się przed niczym, by zrealizować swój podstępny plan.

Wielbiciele kultowych „Trzech muszkieterów” już zacierają ręce. W 2023 roku, w odstępie zaledwie ośmiu miesięcy, do kin trafią dwa filmy będące adaptacją kultowej powieści Aleksandra Dumasa: „Trzej muszkieterowie: d’Artagnan” oraz „Trzej muszkieterowie: Milady”. Oba wyreżyserował Martin Bourboulon, autor takich obrazów jak „Eiffel” i „Z tatą czy mamą”. Wszystko wskazuje na to, że będzie to filmowe wydarzenie 2023 roku, nie tylko we Francji. O skali przedsięwzięcia mówią liczby – same zdjęcia trwały aż 140 dni, a budżet wyniosl astronomiczne 75 milionów dolarów.

W filmie wystąpili, m. in: François Civil („Sponsoring”, „Jako w piekle, tak i na Ziemi”, „Miłość po francusku”, „Północny bastion”, „Moja nieznajoma”, „Gdzie jest mój agent?” - serial), Eva Green („Casino Royale”, „Królestwo niebieskie”, „Prawdziwa historia”, „Ostatnia miłość na Ziemi”, „Sin City 2”), Vincent Cassel („Jason Bourne”, „Wróg publiczny numer jeden”, „Ocean’s 13, „Nieodwracalne”, „Nienawiść”), Pio Marmaï („Podziały”, „Miłością i wodą”, „Mój problem to ty”), Vicky Krieps ( „W gorsecie”, „Nić widmo”, „Hanna”, „Old”, „Dziewczyna w sieci pająka”) i Romain Duris („Smak życia”, „Nowa dziewczyna”, „Gadjo dilo”, „Czarna rzeka”, „Wszystkie pieniądze świata”, „Eiffel”).

Scenariusz: Matthieu Delaporte i Alexandre de la Patelliere

Reżyseria: Martin Bourboulon

W kinach 12 maja 2023 roku.

Dystrybucja w Polsce – Monolith Films.

