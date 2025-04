Gry planszowe są aktualnie jednymi z najchętniej wybieranych sposobów na rozkręcenie imprezy. Lato czy zima, 2 osoby czy 12, poniedziałek czy sobota - planszówki są hitem. Przedstawiamy wam te, które cieszą się największym powodzeniem!

Jeśli mowa o grach planszowych idealnych na imprezę, nie da się nie wspomnieć o takich, które polegają na rywalizacji. Emocje towarzyszące każdej rozgrywce są nie do powtórzenia, a każda gra to świetna forma rozrywki. Jeśli do gry włączasz młodszych uczestników, idealnym rozwiązaniem są "Postaw na milion", "Wsiąść do pociągu" czy zręcznościowa karcianka "Packa na muchy".

1. "Postaw na milion", "Catan", "Dixit"

2. "Ego", "CV", "Wsiąść do pociągu"

Ciekawymi propozycjami są także gry takie jak "Ego" czy "CV". To forma rozrywki głównie dla dorosłych. Dlaczego? Warto spotkać się w gronie przyjaciół, którzy wiedzą o tobie dość sporo i potrafią śmiać się z samych siebie.

3. "Jenga", "Dobble", "Packa na muchy"

To gry kontaktowe, które wymagają refleksu i szybkiej zdolności reakcji. Gra "Dobble" zdecydowanie wiedzie prym. Można w nią grać na 5 sposobów, jest stosunkowo niedroga i stanowi zawsze trafiony prezent. Szczypta rywalizacji i cały ogrom śmiechu gwarantowane!

4. "Rummikub", "Totem", "Letnisko"

Jeśli do znudzenia grasz w "Monopoly" czy "Scrabble", mamy ich zamienniki. Nie bazują na podobnym pomyśle, ale maja punkty wspólne. Doskonałym przykładem a "gromadzenie" swoich dóbr oraz inwestowanie jest "Letnisko". Gra z pozoru prosta, ale trzeba się w niej nieco umysłowo wysilić i wykazać strategicznym myśleniem. Z kolei "Rummikub" to gra polega na wykładaniu na stół utworzonych przez gracza układów kostek. Mogą to być albo serie, albo grupy. Gracz musi się pozbyć swoich kostek, ale nie jest to wcale takie proste!

Zachęcamy was do zgłębiania tematu! Gry planszowe to fantastyczna forma rozrywki, nie nudzi się szybko, jest wyśmienitą alternatywą dla elektroniki.

Dobre gry planszowe dla dorosłych (i nie tylko) polecajcie w komentarzach!

