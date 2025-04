Dziś ma niespełna 31 lat i wciąż jest na topie. Pod koniec kwietnia do polskich kin trafi „Piękna katastrofa” („Beautiful Disaster”). W ekranizacji bestsellera autorstwa Jamie McGuire, która została wydana w 38 krajach na całym świecie, wcielił się w rolę Travisa Maddoxa. Dylan gra chłopka, który jest podręcznikowym przykładem współczesnego Casanovy, bez skrupułów łamiącego serca nastolatek, wpatrzonych w niego jak w obrazek.

Czy prywatnie Sprouse, tak jak Maddox, lubi skakać z kwiatka na kwiatek?

Od niespełna czterech lat Dylan Sprouse jest w szczęśliwym związku z 29-letnią Barbarą Palvin, modelką węgierskiego pochodzenia, która współpracowała m.in. z: Chanel, Pradą, Miu Miu i Louis Vuitton. Poznali się w czerwcu 2018 roku na jednej z branżowych imprez. Kilka dni później ona zaczęła go śledzić w mediach społecznościowych. On to zauważył i w rewanżu napisał, podał numer telefonu i zaprosił na randkę. Jednak na odpowiedź czekał aż… sześć miesięcy! Kiedy w końcu się spotkali, szybko doszli do wniosku, że powinni ze sobą zamieszkać na Brooklynie w Nowym Jorku, a dwa lata temu przeprowadzili się do Los Angeles.

fot. materiały prasowe

Z kim spotykał się Dylan Sprouse?

Chociaż Dylan faktycznie miewał liczne romanse, to na pewno dwie z jego wybranek na dłużej zawróciły mu w głowie. Pierwsza z nich to Kara Crane. Ich burzliwy związek przetrwał tylko dziewięć miesięcy do listopada 2010 roku. Po rozstaniu aktor długo leczył rany. Do chwili, gdy na jego drodze los postawił mu Daynę Frazer, atrakcyjną modelkę.

Spotykali się od lutego 2014 roku. Planowali wspólną przyszłość. W wywiadach oboje podkreślali, że są dla siebie stworzeni. Wszystko rozsypało się w jednej chwili, gdy ukochana publicznie zarzuciła aktorowi zdradę. Mimo iż Sprouse szedł w zaparte i do niczego się nie przyznał, ich związek nie miał szansy przetrwać. To był sierpień2017 roku. Zerwali ze sobą kontakt i do tej pory są do siebie wrogo nastawieni. Dylan Sprouse szybko pocieszył się po odejściu Frazer. Rok później poznał swoją obecną partnerkę, Barbarę Palvin. Zakochał się w niej na zabój w trakcie wizyty w Budapeszcie, gdy mieli okazję włóczyć się po ulicach rodzinnego miasta wybranki.

Ostatnio aktor podkreślał na swoim profilu w mediach społecznościowych, że Barbara jest jego najwierniejszą fanką i cały czas trzyma kciuki za jego karierę. Czas pokaże, czy węgierska piękność ostatecznie ujarzmi romansową naturę aktora.

O czym jest „Piękna katastrofa”?

Film opowiada o Travisie Maddoxie (Dylan Sprouse). To chłopak, z kim świeżo upieczona studentka Abby Abernathy (Virginia Gardner) nie powinna mieć do czynienia. Travis noce spędza, walcząc w nielegalnych walkach bokserskich, a dni upływają mu na podrywaniu studentek z kampusu.

Początkowo Abby jest odporna na jego zaloty. Travis, zaintrygowany jej nieprzystępnością, proponuje zakład: jeśli przegra walkę, na miesiąc wyrzeknie się seksu. Jeśli zaś wygra, Abby będzie musiała na miesiąc z nim zamieszkać. Chłopak nie podejrzewa nawet, że wkrótce na jaw wyjdzie mroczna przeszłość dziewczyny, która może ich niespodziewanie do siebie zbliżyć.

fot. materiały prasowe

W „Pięknej katastrofie” wystąpili Dylan Sprouse („After 2”, „Banana Split”, „Czarodzieje z Waverly Place” – serial, „Tygrys”), Virginia Gardner („Halloween”, „Powiedz mi jak umrę”, „Nie patrz w dół”). W pozostałych rolach zobaczymy – Autumn Reeser, Briana Austina Greena, Roba Estesa, Samuela Larsena i Libe Barera.

Reżyseria: Roger Kumble („After 2”, „Szkoła uwodzenia”, „Ostrożnie z dziewczynami”)

Dystrybucja: Monolith Films

W kinach 28 kwietnia 2023 roku.