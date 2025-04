Warszawa, czasy obecne. Planeta Ziemia jest w ogromnym niebezpieczeństwie. Meta-ludzie zmagają się z żywiołami, ekstremalnym zimnem, wiatrem i gorącem. Czy uda się uchronić ludzkość przed zagładą? Czy specjaliści zdążą na czas? Po stworzeniu różnorodnych produktów, zaprojektowanych z ogromną precyzją tak, aby były „Najlepsze dla mężczyzny", Gillette ma wyjątkowo korzystne warunki do stawienia czoła niecodziennemu wyzwaniu. Co dokładnie jest „Najlepsze dla superbohatera"? Czy specjalistom Gillette się uda? I co z tym wspólnego mają maszynki do golenia? Przekonaj się sama, oglądając film „Liga sprawiedliwości".

Wiem, jak głęboko muszą sięgnąć prace badawcze i rozwojowe, gdy chodzi o stworzenie maszynek do golenia zaspokajających potrzeby zwykłych ludzi, a obecnie korzystamy z tej wiedzy w sposób, o jakim wcześniej moglibyśmy tylko pomarzyć – mówi Kristina Vanoosthuyze, ekspert naukowy Gillette.

Jak dołączyć do „Ligi sprawiedliwości"?

To prostsze, niż myślisz. Gillette wspólnie z Warner Brothers zatroszczyło się o wszystkich fanów filmu, zapewniając im ekskluzywne treści wirtualne, które można teraz pobrać za darmo ze sklepów Apple App Store oraz Google Play Store. Pozwolą one dołączyć do Ligi Sprawiedliwości i wcielić się w kultowych superbohaterów DC oraz poczuć potęgę ich supermocy. Do wyboru: Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, oraz Cyborg. Ale to nie wszystko!

Czy twój facet jest superbohaterem?

Dla każdej z nas na 100% jest! :) Jeśli chcesz, by twój partner poczuł się jeszcze bardziej męsko (tak, jak superbohater ratujący planetę Ziemię) to koniecznie podaruj mu pakiet prezentowy Gillette x „Liga Sprawiedliwości". Zestawy dostępne są w sklepach aż do końca grudnia, więc jeśli nie wiesz, co podarować mężowi, chłopakowi lub tacie pod choinkę, to mamy dla ciebie gotowe rozwiązanie. Pokaż im, że są twoimi superbohaterami! Bo chyba są, prawda?

Limitowane zestawy Gillette x

zestaw zawierający rączkę Mach3 Base, 2 wkłady Mach3, oraz 75ml żelu Mach3 Turbo Comfort w sugerowanej cenie 51,99

Mach3 Base, 2 wkłady Mach3, oraz 75ml żelu Mach3 Turbo Comfort w sugerowanej cenie 51,99 Limitowana edycja, ze specjalnie zaprojektowaną rączką w stylu vintage, z motywem Justice League - Flexball Proglide, 3 zapasowe ostrza Proglide, oraz 75ml żelu Fusion w sugerowanej cenie 94,99