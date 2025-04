Polska to kolejny, ósmy już rynek, na którym potwierdza się teza, że młodzi mężczyźni coraz rzadziej sięgają po porady swoich ojców.

Reklama

Warszawa, 23.06.2017:

Z okazji dnia ojca, Gillette pokazuje kolejną odsłonę kampanii GoAskDad, która ma na celu skłonienie do pogłębiania więzi pomiędzy ojcami i synami. Kampania została poprzedzona globalnymi badaniami, miedzy innymi w USA, Chinach, Meksyku, czy Niemczech. W tym roku Gillette przeprowadziło je także w Polsce.

Badanie

Badanie zostało przeprowadzone na grupie mężczyzn w wieku 18-34. Podobnie jak podczas prowadzonych pół roku wcześniej badaniach globalnych, część pytań była ta sama, co dla wszystkich krajów, a część dotyczyła typowo polskich zagadnień. To, co zwraca szczególną uwagę, to fakt, iż mimo deklaracji bliskich relacji z ojcem przez większość mężczyzn, to smartfon jest dla nich pierwszym źródłem informacji. Młodzi mężczyźni w Polsce, podobnie jak ich rówieśnicy z całego świata, wymieniają smartfon jako pierwsze źródło informacji (82% w Polsce, 84% globalnie).

Ciekawą tendencją jest częstsze sięganie po porady ojca u osób które już założyły swoje rodziny, lub prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe. Nie bez znaczenia pozostaje także bliskość relacji między członkami rodziny – w przypadku mężczyzn deklarujących bliską wieź, ojciec jest najważniejszym źródłem u 34% respondentów, u osób które wskazały na słabszą relację – mniej niż 4%.

Mimo wskazania przez 34% odpowiadających, że rady ojca są cenniejsze, niż te z Internetu - smartfon jako źródło odpowiedzi wygrywa w większości tematów, o które zostali zapytani respondenci – m.in. sport, gotowanie, wiązanie krawata, czy nawet "jak postąpić właściwie". Obszarem w którym wciąż wysoko ceniony jest autorytet ojca jest motoryzacja, choć nawet w nim zwrócenie się do ojca przegrywa ze smartfonem (29% vs. 30%).



Idealny prezent na Dzień Ojca?

Według 32% respondentów to sprzęt elektroniczny. Na kolejnej pozycji ex aequo ubrania i bilety na wydarzenia sportowe (po 17%). Wspólne spędzanie czasu wskazuje w tym pytaniu zaledwie 12%, mimo że 30% zdaje sobie sprawę iż według ich ojców to ten prezent sprawiłby najwięcej radości. Dodatkowe informacje na temat produktów marki Gillette, znajdują się na stronie www.gillette.com