Pogromcy duchów w rodzaju żeńskim? Nadchodzi zupełnie nowa wersja jednego z największych przebojów komediowych lat 80. - "Ghostbusters. Pogromcy duchów".

Owszem, duchy wciąż grasują, wciąż są niebezpieczne, ale ich pogromcami będą... pogromczynie! Film pokazuje, czym jest naprawdę girl power. Erin Gilbert (Kristen Wiig) i Abby Bergman (Melissa McCarthy) są autorkami książki o duchach. Jednak ich praca staje się przedmiotem kpin. Nadchodzi czas rewanżu - kiedy duchy opanowują Manhattan, Abby i Erin wkraczają do akcji... Do nich dołączają Jillian (Kate McKinnon) i Patty (Leslie Jones).

Początkowo to Anne Hathaway była rozważana do zagrania Anny. Film w reżyserii Paula Feiga był kręcony w Bostonie, Everett, Westwood, Canton, Southfield i Easton od 8 czerwca do 18 września 2015 roku. Do polskich kin trafi 15 lipca 2016 roku.

