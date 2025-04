Pierwszy singiel artysty, otwierający album „Anyone For You” nadal wspina się na oficjalnej liście singli w Wielkiej Brytanii i jest piosenką numer jeden w brytyjskim radiu, z rotacją na listach wszystkich głównych stacji.

„Dzieciak z gorączki złota? To ja”, mówi artysta, tłumacząc tytuł swojej trzeciej płyty- The Gold Rush Kid”. Dwanaście wspaniałych, poruszających, wzniosłych utworów, bardziej niż cokolwiek innego brzmią jak George. „To je łączy”, mówi muzyk.

Ostatnie, kameralne koncerty w Londynie, Manchesterze i Edynburgu są określane jako „a joyous singalong that was impossible to resist” (5*, The Telegraph), „blazing sunshine tempered by subtle shadow” (4*, Evening Standard) oraz „hooks so plentiful he could go long-line fishing with them” (4*, The Guardian). To właśnie podczas nich widownia mogła po raz pierwszy usłyszeć dwa single z płyty.

Na pierwszym od prawie trzech lat koncercie George’a Ezry, który odbył się 17 lipca w londyńskim Finsbury Park, artyście towarzyszyli wyjątkowi goście: Blossoms, Holly Humberstone, Mimi Webb, The Big Moon, Mychelle i London International Gospel Choir. Był to największy dotychczasowy występ muzyka.

Z najnowszym albumem artysta wraca do korzeni. „Gold Rush Kid” został w całości napisany i wyprodukowany w Londynie wraz z wieloletnim współpracownikiem- Joelem Pottem. Dwie poprzednie płyty- „Wanted On Voyage” (2014) i „Staying At Tamara’s” (2018) osiągnęły niesamowity sukces zdobywając pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii. Obie sprzedały się w milionach egzemplarzy na całym świecie, a singiel z drugiego z nich został numerem jeden.

George nawiązał w 2022r. współpracę z YouTube Music, aby zostać partnerem akcji Sustainability. Mówi: „Jestem świadomy, że tworzenie, koncertowanie i promowanie płyty ma wpływ na środowisko, więc z przyjemnością ogłaszam, że współpracuję z YouTube Music jako ich partner ds. rozwoju nienaruszającego równowagi ekologicznej w 2022 r. Przekazali bardzo hojny wkład finansowy, aby wesprzeć wybrany przeze mnie cel; będzie to The National Trust, który ciężko pracuje, aby odwrócić degradację przyrody i zmniejszyć wielkość zmian klimatycznych poprzez sadzenie drzew i przywracanie krajobrazów. Razem wykorzystamy te pieniądze bezpośrednio na zasadzenie 17 000 drzew w całej Wielkiej Brytanii”.

George Ezra zagra na warszawskim Torwarze już 19.02.2023.

Bilety do nabycia na stronie Live Nation:

https://www.livenation.pl/artist-george-ezra-349158?omq=george%20ezr