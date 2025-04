„Intelektualista, artysta, kowboj. Nieoceniony, uwielbiany żywioł amerykańskiego filmu”. Tymi słowami przedstawiła Roberta Roberta Redforda Barbra Streisand na chwilę przed wręczeniem aktorowi Oscara za całokształt twórczości. Redford, który stał się ikoną amerykańskiego kina już w latach 60. dzięki westernowi Butch Cassidy i Sundance Kid. Cztery lata później otrzymał swoją pierwszą nominację do Oscara za film Żądło i od tej pory podbijał serca widowni swoją ekranową charyzmą i zabójczym uśmiechem.

Tropił aferę Watergate we Wszystkich ludziach prezydenta; był romantycznym i niezrozumianym Wielkim Gatsbym, tajemniczym Zaklinaczem koni, spędzał sen z powiek Meryl Streep w Pożegnaniu z Afryką. Z sukcesem stawał również po drugiej stronie kamery: wyreżyserowany przez niego Quiz show otrzymał zarówno nominację do Oscara dla najlepszego filmu, jak i reżysera.

Złotą statuetkę odbierał dwukrotnie: jako reżyser poruszającego dramatu Zwyczajni ludzie oraz za swoje wyjątkowe zasługi jako aktor, reżyser, producent i założyciel Instytutu Sundance. Po wspaniałej, trwającej ponad sześćdziesiąt lat karierze aktor żegna się z widzami w wielkim stylu, po raz ostatni zapewniając im niezapomniane emocje w filmie GENTLEMAN Z REWOLWEREREM !

Film zainspirowany jest życiem Forresta Tuckera, seryjnego złodzieja, który swoją kryminalną karierę zaczynał w wieku 15 lat. Z więzienia uciekał 30 razy, a dobiegając osiemdziesiątki dalej seryjnie i z zabójczym urokiem rabował banki.

Na tle słynnych kryminalistów Tucker to oryginał! Dlatego też w 2003 roku David Grann, pisarz i dziennikarz New Yorkera, postanowił odwiedzić słynnego złodzieja w więzieniu i napisać o nim artykuł. Reportaż Granna odkrył przed światem człowieka, który czerpał zaskakującą dumę ze swoich kryminalnych osiągnięć i 18 udanych ucieczek z więzienia, każdą potrafił szczegółowo opisać, a przy tym był… wyjątkowo miłym gościem.

Kiedy producent Jeremy Steckler wykupił prawa do historii, która wkrótce przyjęła taki sam tytuł, co artykuł Granna, niezwłocznie skontaktował się z Robertem Redfordem i reżyserem Davidem Lowerym. Redford, który już od kilku lat rozważał przejście na emeryturę, od razu poczuł, że to rola dla niego.