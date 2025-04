„Gdzie śpiewają raki” – międzynarodowy bestseller

Nowość na polskim rynku, to książka, która szybko stała się hitem nie tylko w Stanach. „Gdzie śpiewają raki” opublikowano w 41 krajach, a w wielu z nich stała się bestsellerem. Ujmujący przekaz sprawił, że powieścią zachwycili się recenzenci najbardziej prestiżowych gazet i serwisów. „New York Times Book Review” określił ją jako „dojmująco piękną powieść”, a dla „People Magazine” to „olśniewający debiut”. Faktycznie Delia Owens po raz pierwszy zdecydowała się na ten gatunek . Nie oznacza to jednak, że jest nowicjuszką. To współautorka trzech międzynarodowych bestsellerów literatury faktu. Amerykanka opisywała w nich swoje doświadczenia z czasów, gdy była badaczką afrykańskiej fauny i flory. O tym jak temat natury jest dla niej znaczący możemy się przekonać także czytając „Gdzie śpiewają raki”. W powieści świat przyrody jest niezwykle ważny, a sama autorka poświęciła mu wiele miejsca i wskazuje na naturę jako jedną z sił, która ma bardzo istotny wpływ na nasze życie.

„Gdzie śpiewają raki” – zarys fabuły

Akcja „Gdzie śpiewają raki” toczy się w Barkley Cove, sennym miasteczku u wybrzeży Karoliny Północnej . Pod koniec lat 60. zostaje znalezione tam ciało przystojnego Chase’a Andrewsa. Mieszkańcy niemal od razu swoje oskarżenia kierują w stronę Kyi Clark, określanej jako Dziewczyna z Bagien. Bohaterka ta nie ma jednak nic wspólnego z wyobrażeniami miejscowych. Jest niezwykle wrażliwa i inteligenta. Po tym jak została porzucona w dzieciństwie, to właśnie natura pozwoliła jej przetrwać, a następnie stała się najlepszą „nauczycielką życia”. Zbrodnia sprawia, że zainteresowanie jej osobą wzrasta – nie wszyscy okazują się jednak wrogo nastawieni. Dzikie piękno Kyi intryguje dwóch lokalnych mężczyzn. „Gdzie śpiewają raki” to nie tylko relacja z procesu i studium zbrodni, ale przede wszystkim piękna opowieść o dojrzewaniu i roli dzieciństwa w życiu człowieka . Przypomina także, że wszyscy bez wyjątku podlegamy nieokiełznanym, ale też zjawiskowym siłom przyrody.

„Gdzie śpiewają raki” – fragment powieści

Najnowsze dzieło Owens zachwyciło nie tylko recenzentów. Jej fanką jest także aktorka Reese Witherspoon: „Nie potrafię wyrazić, jak bardzo mnie ujęła ta książka! Chciałam, aby opowieść trwała bez końca”. Pozycja ta powinna się również spodobać osobom, które wcześniej zaczytywały się w książkach Barbary Kingsolver i Karen Russell. Dla nieprzekonanych poniżej prezentujemy jej fragment:

(...)

Później, przed zachodem słońca, Jodie odnalazł Kyę na plaży. Wpatrywała się w ocean. Kiedy podszedł, nie odwróciła wzroku, wciąż obserwując drżące fale. Wyczuła jednak po tym, jak do niej przemówił, że tata walnął go w twarz.

– Muszę się wynieść, Kyu. Dłużej nie mogę tu mieszkać.

Prawie się do niego odwróciła. Chciała go błagać, żeby nie zostawiał jej samej z tatą, ale słowa uwięzły jej w gardle.

– Kiedy dorośniesz, zrozumiesz – dorzucił.

Chciała krzyknąć, że może i jest mała, ale nie jest głupia. Wiedziała, że odchodzili z powodu taty, zastanawiało ją tylko, dlaczego żadne nie zabrało jej ze sobą. Ona też chciała odejść, ale nie miała dokąd, nie miała nawet pieniędzy na autobus.

– Uważaj na siebie, Kyu. Jeśli ktoś przyjdzie, nie wchodź do domu, bo cię dopadną. Biegnij na moczary, ukryj się w za­roślach. Zawsze zacieraj ślady, tak jak cię uczyłem. Przed tatą też się tam ukryjesz. – Nie odezwała się, a on się pożegnał i ruszył przez plażę do lasu. Nim dotarł do linii drzew, wreszcie odwróciła się w jego stronę. Patrzyła, jak odchodzi.

