Dlaczego Francuzi nazywają swój kraj l’Hexagone – sześciokątem? Dla kogo Rose Repetto zaprojektowała pierwsze na świecie baletki? Który utwór Jane Birkin i Serge’a Gainsbourga dokonał rewolucji w świecie muzycznym i dlaczego? Chcesz odkryć Francję i wspólnie celebrować polsko-francuską przyjaźń? Weź udział we French Touch!

Francuskie show

Już po raz trzeci święto Francji wraca do Polski. Wyjątkowa kampania organizowana przez Ambasadę Francji oraz agencję Cryptone przeniesie Polaków w najciekawsze i najsmaczniejsze zakątki Francji bez konieczności wyjeżdżania z kraju. – Każdy z nas będzie miał szansę odkryć ten kraj na nowo i skorzystać z bogactwa jego kultury, kuchni, sztuki czy mody – mówi Stéphane Antiga, Dyrektor Generalny French Touch. - Tegoroczne hasło kampanii "A Ty za co lubisz Francję?" przybliży Polakom tajniki życia "à la française" – dodaje. We wrześniu French Touch wkracza w kulminacyjną fazę kampanii.

W dniach 20 września – 14 października 2017 r. odbędzie się ogólnopolska akcja handlowa. W ponad 2000 punktach sprzedaży w całym kraju będzie można skorzystać z wyjątkowych ofert, promocji i rabatów przygotowanych przez Partnerów French Touch. Dzięki akcji handlowej French Touch każdy z nas będzie mógł nabyć tradycyjne francuskie produkty w przystępnych cenach.

Jak co roku, w czasie trwania kampanii French Touch na rynku pojawi się lifestylowy magazyn La Belle Vie. A w nim artykuły poświęcone Francji, wywiady z gwiazdami, najnowsze trendy oraz informacje dotyczące akcji handlowej. Magazyn wydany będzie w 100 000 egzemplarzy i dostępny bezpłatnie w wybranych punktach Inmedio i Relay.

W tym roku po raz pierwszy w historii święta Francji w Polsce odbędzie się także turniej Open De Golf French Touch Trophy. Rywalizacja potrwa przez cały weekend od 6 do 8 października na polu golfowym w Sobieniach Królewskich.

Zwieńczeniem kampanii French Touch będzie uroczyste show w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. 14 października o godzinie 19.30 wraz z najlepszymi francuskimi i polskimi artystami przeniesiemy się w magiczną podróż po francuskiej modzie, muzyce, kinie oraz regionach Francji. Występy gwiazd, legendarnego kabaretu Lido de Paris oraz wyjątkowy pokaz mody to tylko niektóre z atrakcji, które czekają na widzów w teatrze. Uroczyste show będzie transmitowane przez stację TVN w dn. 15.10.2017 o godz. 16.00.

Głównymi partnerami kampanii są: Carrefour, President, Lorigine oraz GSE. Patronat medialny nad projektem objęły: Radio Zet, Chili Zet i TVN. Za przygotowanie strategii i realizację działań komunikacyjnych odpowiada agencja Sasal Public Relations. Kampanię outdoorową realizują firmy JCDecaux i Stroer.

