Dobry film pozostawia widza z refleksją, a bardzo dobry - daje do myślenia. Nie wierzyłam, by mógł czegoś uczyć (chyba, że to film instruktażowy), ale moja koleżanka zaczęła ze mną dyskusję, że są filmy, które zapamiętała, bo uświadomiły jej, że nie jest asertywna. Czy istnieją filmy, które uczą asertywności?

Asertywność to modne i pojemne słowo

Wykonałam research, szukałam definicji asertywności, których jest mniej więcej tyle, ile podpowiedzi czym jest miłość. Jedna z nich spodobała mi się szczególnie: ,,To kontakt, w którym mówisz, co czujesz, nie obrażając innych'' (dr Maria Popkiewicz-Ciesielska).

Idąc tym tropem napotkałam kilka filmów animowanych, które doskonale odpowiadają tej definicji asertywności. Cieszę się, że Pixar czy Disney idą tą drogą - tworzą animacje dla dzieci, na których dorośli ani trochę się nie nudzą. Idealnym przykładem jest dla mnie Anna, siostra Elsy (Kraina Lodu). Nie boi się manifestować poglądów, choć dość niefrasobliwie podchodzi do ich wyrażania. Nie ma zamiaru ulegać czemuś, czego nie akceptuje, ale nie obraża kogoś, kto podąża inną, niż ona, ścieżką.

Nie mylmy asertywności z agresją

Z czasem nabieram przekonania, że bliższe jest mi definiowanie asertywności, jako nieagresywnego przedstawiania swoich praw i racji. ,,Twoje prawa i potrzeby są równie ważne jak moje" - mógłby powiedzieć Lester Burnham (American Beauty), który w kilka miesięcy zaczął wyrażać to, co myśli, i choć był w tym momentami agresywny, jego postać przeszła zaskakującą metamorfozę. Zdumiewał odmową, nonkonformizmem, zerwaniem z przedmiejskim fałszem. Choć niekiedy brutalnie i bezpardonowo. Jednak ten oscarowy film to wielka lekcja dla widzów.

Co jeszcze znalazło się w naszym zestawieniu? Zerknijcie do galerii filmów, które inspirują do bycia asertywnym.

