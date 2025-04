Prawdopodobnie słyszałaś nieraz, że najlepszym lekarstwem na nudę w związku jest odrobina pikanterii w sypialni. Dzielenie się erotycznymi pomysłami może jednak przynieść wyjątkowo nietypowe i zabawne skutki. Jakie? Dowiedzcie się sami!

Bohaterowie komedii "To właśnie seks" będą wyznawać nawet najbardziej wstydliwe fantazje swoim partnerom. Zabawa, pikanteria i czułość gwarantowane! "To właśnie seks" pojawi się w kinach 13 marca.

Czym zaskoczy nas komedia "To właśnie seks"?

Odgrywanie ról, somnofilia, dakryfilia, fetysze… Nasze sypialnie skrywają wiele erotycznych fantazji. Ale co zrobić, gdy on za bardzo wciągnie się w zabawę w przebieranki? Albo gdy ona osiąga rozkosz, tylko wtedy, kiedy doprowadzi go do płaczu? I co się stało ze starym, dobrym, normalnym seksem?!

"To właśnie seks" to błyskotliwa i zabawna opowieść o zwyczajnych parach i ich niezwykłych łóżkowych perypetiach. Ta przebojowa komedia, która podbiła serca australijskiej publiczności, działa jak antidotum na nasze uczuciowe i łóżkowe dylematy. I chociaż nie rozwiąże ich wszystkich, to z pewnością rozbroi je śmiechem!

m2 Films