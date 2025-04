Trzynaście lat temu zapierającym dech w piersiach epickim „Avatarem” zdobywca Oscara® James Cameron wprowadził widzów w świat inny od wszystkiego, co do tej pory widzieli. Wizjonerska opowieść Camerona w całkowicie nowy sposób zanurza ich w przygodach głównego bohatera walczącego o ocalenie cywilizacji na pewnym księżycu, który stał się dla niego domem. Teraz widzowie mogą na nowo dać się uwieść skali i niesamowitości filmu, ponieważ zremasterowany „Avatar” wchodzi na ekrany kin na całym świecie 23 września 2022 r. Tym razem zobaczymy ten obraz w rozdzielczości 4K, z wyższą liczbą klatek na sekundę i w technologii High Dynamic Range, w wersji 2D i 3d. Dystrybucja filmu będzie ograniczona czasowo.

Jest rok 2154. Jake Sully (Sam Worthington), były żołnierz piechoty morskiej przykuty do wózka inwalidzkiego, mimo swoich fizycznych ograniczeń pozostaje w głębi duszy wojownikiem. Zaciąga się na statek udający się do odległej o lata świetlne ludzkiej placówki na Pandorze, gdzie konsorcjum korporacji wydobywa rzadki minerał będący kluczem do rozwiązania kryzysu energetycznego na Ziemi. Ponieważ atmosfera Pandory jest toksyczna, stworzono Program Avatar, dzięki któremu świadomość człowieka-kontrolera łączy się z awatarem, zdalnie sterowanym ciałem biologicznym mogącym przetrwać w zabójczym powietrzu. Awatary są genetycznymi hybrydami powstałymi z połączenia ludzkiego DNA z DNA rdzennych mieszkańców Pandory - Na'vi.

Odrodzony w formie awatara Jake odzyskuje władzę w nogach. Dostaje misję infiltracji ludu Na'vi, który stał się główną przeszkodą w wydobyciu cennej rudy. Jednak po tym, jak piękna miejscowa kobieta imieniem Neytiri (Zoe Saldana) ratuje życie Jake'a, wszystko ulega zmianie. Jake zostaje przygarnięty przez jej klan i uczy się być jednym z Na’vi przechodząc testy siły i odwagi. W miarę jak pogłębia się relacja Jake'a z Neytiri, uczy się on szanować sposób życia jej ludu, aż w końcu zajmuje swoje miejsce w strukturze plemienia. Wkrótce bieg wydarzeń wciąga go w starcie cywilizacji. Jake staje przed ostatecznym sprawdzianem dowodząc w monumentalnej bitwie, która zadecyduje o losach całego świata.

„Chciałem stworzyć znajomy typ filmu przygodowego, którego akcja rozgrywałaby się w nieznanym środowisku” - wyjaśnia scenarzysta i reżyser Cameron - „osadzając na obcej planecie klasyczną opowieść o przybyszu do obcego mu kraju i kultury. Marzyłem o stworzeniu takiego filmu - osadzonego w innym świecie, pełnym niebezpieczeństw i piękna - odkąd byłem dzieckiem pochłaniającym w zastraszających ilościach tanie science fiction oraz komiksy i rysującym różne 6 stwory i kosmitów za zasłoną podręcznika na matmie. 'Avatar' umożliwił mi realizację tych planów”.

Cameron napisał pierwszy pomysł na scenariusz w 1994 r., mimo że środki do realizacji jego wizji jeszcze nie istniały. Rozpoczynając produkcję ponad dekadę później, pionierski filmowiec skorzystał z bogatych zasobów wiedzy zgromadzonych na planie swoich wcześniejszych triumfów - w tym takich niezapomnianych hitów jak „Titanic”, „Terminator”, „Terminator 2: Dzień sądu”, „Obcy - decydujące starcie”, „Prawdziwe kłamstwa” i „Otchłań” - tworząc film fabularny przesuwający granice możliwości w technologii przechwytywania ruchu i efektów wizualnych.

Jednak Cameron na każdym kroku dbał o to, by rewolucyjna technologia wymyślona na potrzeby filmu nigdy nie przytłoczyła emocji bohaterów czy fabuły.

Po czterech latach niestrudzonej pracy twórczej, 18 grudnia 2009 r., Cameron zaprezentował swoje arcydzieło w 3452 kinach w Ameryce Północnej oraz 17 222 na całym świecie. Wśród zachwytów krytyków i widzów „Avatar” stał się najbardziej kasowym filmem wszech czasów, zarabiając na całym świecie ponad 2,8 miliarda dolarów. Był nominowany do Oscara® w dziewięciu kategoriach, w tym za najlepszą reżyserię i najlepszy film, zdobywając trzy nagrody za wspaniałe zdjęcia oraz innowacyjne efekty wizualne i scenografię.

Co najważniejsze, „Avatar” wyznaczył nowy standard filmowych doznań, łącząc spektakl, fascynujące postacie i magię technologii w celu opowiedzenia wciągającej i pełnej emocji historii. Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu najnowszej technologii 3D, Cameron przeniósł widzów w nurt narracji, pozwalając im niemal namacalnie doświadczyć bogatego w szczegóły środowiska Pandory i dając możliwość przemierzania tej magicznej krainy u boku pary głównych bohaterów Jake'a i Neytiri.

„Avatar" w kinach od 23 września 2022 r.

fot. materiały prasowe