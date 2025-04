Oprócz tego dziesiątki spotkań dotyczących zdrowia, medytacji i rozwoju osobistego, strefa z masażami i nocne kino plenerowe do tego bezpłatna strefa dla malucha, gdzie rodzice mogą zostawić dzieci pod opieką.

Nowe miejsce Festiwalu i „Znachor”

Od tego roku Wibracje odbywać będą się bliżej Warszawy koło Płocka. – Przenieśliśmy Festiwal do niezwykłego miejsca, gdzie żył i leczył pod koniec XIX wieku Znachor – prawdziwy uzdrowiciel, którego historia stała się inspiracją dla książki Tadeusza Dołęgi-Mostowicza i jej popularnych ekranizacji właśnie pod tytułem „Znachor”. A że Wibracjom blisko do uzdrawiania, a mi do sztuki filmowej, to w tym roku tworzymy na festiwalu strefę sztuki i kino – dodaje organizator Festiwalu Łukasz Gołoś.

O programie i samym Festiwalu

Festiwal Wibracje to wyjątkowe wydarzenie, które łączy w sobie cechy konferencji, warsztatów i targów w formule plenerowego festiwalu. Na scenie muzycznej zobaczymy m.in. francuską gwiazdę etnohouse DJ ElBuho, amerykańskiego multiinstrumentalistę Evana Hatfielda oraz Goorala&Paprodziada i Laboratorium Pieśni. Wspomniany Leszek Możdżer zagra koncert na dwóch fortepianach, jednym z nich będzie jedyny na świecie instrument dziesięciotonowy.

Ale to nie muzyka stanowi rdzeń programowy Wibracji. Są nim wkłady, warsztaty, wystawy oraz panele dyskusyjne. Odbywają się w 10 strefach tematycznych, takich jak strefa umysłu, zdrowia, sztuk wschodnich, tantry, dźwięku czy sztuki. Czy coś to łączy? Tak zdrowie ciała, umysłu i ciekawość świata. Życie w harmonii jest na wyciągnięcie ręki – wystarczy po nie sięgnąć: mówią organizatorzy, prywatnie para wychowująca 3letnia córkę. Może dlatego Festiwal jest tak bardzo otwarty i przygotowany dla rodzin.

fot. Festiwal wibracje/Weronika Walczak

Kogo zobaczymy i czego posłuchamy na Festiwalu?

O diecie będzie mówiła Iwona Wierzbicka, o epigenetyce oraz zaburzeniach hormonalnych opowie Joanna Ibisz, która przyjeżdża na cały festiwal razem z mężem i synkiem. Będzie Tomek i Wojciech Eichelbergowie. Syn poprowadzi zajęcia Qi Gong, a ojciec będzie mówił na temat strefy komfortu: tego czym jest i czy warto z niej wychodzić. O swoich indyjskich podróżach będzie opowiadać Beata Pawlikowska, a o tych azjatyckich znany reportażysta Hugo Bader.

Podstawy techniki i idei Kung Fu przedstawi Główny Mistrz Klasztoru Shaolin Polsk Łukasz Duszak. Festiwalowi towarzyszy także wystawa „Dotknij Wiatru – Dotknij Ziemi” utrzymana w estetyce i filozofii wabi-sabi, reprezentowana przez 18 uznanych polskich artystek i artystów działających w obszarze sztuk różnych mediów; tkaniny, malarstwa, rzeźby, asamblażu, grafiki i ceramiki. O swoim pojmowaniu sztuki opowie tam także reżyserka Dellfina Dellert.

Strefa dźwięku to z kolei Tomek Torres (Afromental) oraz Tom Soltron (Tomasz Czartoryski), który przylatuje specjalnie z Hiszpanii. Uczestnicy będą mieli szansę zobaczyć także koncert Yael Deckelbaum. Kanadyjsko-izraelska wokalistka nie tylko śpiewa, ale jest także aktywistką na rzecz pokoju.

Strefa celu ponownie będzie poprowadzona przez mistrza świata w łucznictwie konnym – Norberta Kopczyńskiego. Uczestnicy będą nie tylko mogli zobaczyć, ale i wypróbować strzelania z łuków z różnych zakątków świata.

Oj, będzie się działo!

fot. Festiwal wibracje 2024/mat. prasowe

8. Edycja Festiwalu Wibracje przed nami!

Festiwal Wibracje odbędzie się w dniach 16-21 lipca w miasteczku Radotki koło Płocka. Właśnie wtedy, ta niewielka miejscowość, na sześć dni zamieni się w prawdziwą festiwalową oazę. Pole namiotowe z dostępem do prądu, ujęcie wody pitnej, siedziska, strefy gastronomiczna i sanitarno-higieniczna z WC, umywalkami i prysznicami, parking – wszystko, co niezbędne do spędzenia kilku dni w komforcie, znajdziemy na miejscu.

Festiwal przyjazny rodzinom z dziećmi

Festiwal Wibracje z roku na rok coraz chętniej odwiedzają rodziny z dziećmi. I dzieje się tak nie bez powodu – to miejsce niezwykle przyjazne najmłodszym. Sprzyja temu nie tylko przyjazna atmosfera imprezy, ale również fakt, iż dzieci do 11. roku życia nie płacą za wstęp.

Co więcej, przy festiwalu działa specjalna przestrzeń wolnej zabawy dla maluchów, z której najmłodsi mogą korzystać pod opieką rodziców lub animatorów (do dwóch godzin od 10:00 do 18:00). Jakie atrakcje przewidziano? Animacje kreatywne i ruchowe, taniec intuicyjny, zajęcia promujące więź z przyrodą, pokazy baniek mydlanych, jogę śmiechu i wiele innych.

Kilka praktycznych porad:

• należy zakupić i posiadać bilet wstępu;

• Wybrać najlepsze dla siebie pole namiotowe, są dla kamperów, rodzinne i standardowe;

• na terenie Festiwalu oraz w najbliższym sąsiedztwie nie ma bankomatów – wskazane jest zabranie ze sobą gotówki;

• ogniska można rozpalać wyłącznie w wyznaczonych miejscach;

• warto zabrać ze sobą matę do jogi, kubek, sztućce oraz talerz.

